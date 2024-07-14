Громкоговорители предупреждают жителей Абрау о возможной эвакуации

По улицам краснодарского хутора Абрау ездят машины с громкоговорителями и предупреждают жителей об эвакуации. Об этом сообщил краевой оперативный штаб.
«По решению краевого оперативного штаба проводится оповещение жителей хутора Абрау о возможной эвакуации. Спецмашины с громкоговорителями курсируют по всем улицам населенного пункта», — говорится в сообщении представителей регионального оперштаба, опубликованного в telegram-канале ведомства.
Ранее стало известно, что из-за лесных пожаров жителей хутора Абрау начали готовить к возможной эвакуации под Новороссийск в пункты временного размещения (ПВР). В Краснодарском крае с трех баз отдыха уже были эвакуированы около 300 человек, в том числе 64 ребенка. Огонь охватил 51 гектар. Вертолетами МЧС России сброшено 95 тонн воды. На месте работают более 300 специалистов и 84 единицы техники.
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