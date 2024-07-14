14 июля 2024

Громкоговорители предупреждают жителей Абрау о возможной эвакуации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оперштаб предупредил жителей краснодарского хутора о возможности эвакуироваться (архивное фото)
Оперштаб предупредил жителей краснодарского хутора о возможности эвакуироваться (архивное фото) Фото:

По улицам краснодарского хутора Абрау ездят машины с громкоговорителями и предупреждают жителей об эвакуации. Об этом сообщил краевой оперативный штаб.

«По решению краевого оперативного штаба проводится оповещение жителей хутора Абрау о возможной эвакуации. Спецмашины с громкоговорителями курсируют по всем улицам населенного пункта», — говорится в сообщении представителей регионального оперштаба, опубликованного в telegram-канале ведомства.

Ранее стало известно, что из-за лесных пожаров жителей хутора Абрау начали готовить к возможной эвакуации под Новороссийск в пункты временного размещения (ПВР). В Краснодарском крае с трех баз отдыха уже были эвакуированы около 300 человек, в том числе 64 ребенка. Огонь охватил 51 гектар. Вертолетами МЧС России сброшено 95 тонн воды. На месте работают более 300 специалистов и 84 единицы техники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По улицам краснодарского хутора Абрау ездят машины с громкоговорителями и предупреждают жителей об эвакуации. Об этом сообщил краевой оперативный штаб. «По решению краевого оперативного штаба проводится оповещение жителей хутора Абрау о возможной эвакуации. Спецмашины с громкоговорителями курсируют по всем улицам населенного пункта», — говорится в сообщении представителей регионального оперштаба, опубликованного в telegram-канале ведомства. Ранее стало известно, что из-за лесных пожаров жителей хутора Абрау начали готовить к возможной эвакуации под Новороссийск в пункты временного размещения (ПВР). В Краснодарском крае с трех баз отдыха уже были эвакуированы около 300 человек, в том числе 64 ребенка. Огонь охватил 51 гектар. Вертолетами МЧС России сброшено 95 тонн воды. На месте работают более 300 специалистов и 84 единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...