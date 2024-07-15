Аргентинский футболист Лионель Месси заплакал на финальном матче Кубка Америки-2024 Аргентина — Колумбия из-за того, что подвернул ногу и ему пришлось покинуть поле. Такая реакция связана с тем, что этот матч, согласно заявлению Месси, будет последним в его футбольной карьере. Об этом сообщают журналисты.
«Капитан аргентинцев Лионель Месси получил травму. Лео подвернул ногу в одном из эпизодов и покинул поле», — пишет Sport24. Он ранее заявил, что Кубок Америки-2024 будет последним в его карьере.
Ранее американский журнал Time объявил Месси спортсменом года и величайшим футболистом нынешнего времени. Он также был признан лучшим игроком ФК «Интер Майами» в сезоне 2023 года.
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Аргентинский футболист Лионель Месси заплакал на финальном матче Кубка Америки-2024 Аргентина — Колумбия из-за того, что подвернул ногу и ему пришлось покинуть поле. Такая реакция связана с тем, что этот матч, согласно заявлению Месси, будет последним в его футбольной карьере. Об этом сообщают журналисты. «Капитан аргентинцев Лионель Месси получил травму. Лео подвернул ногу в одном из эпизодов и покинул поле», — пишет Sport24. Он ранее заявил, что Кубок Америки-2024 будет последним в его карьере. Ранее американский журнал Time объявил Месси спортсменом года и величайшим футболистом нынешнего времени. Он также был признан лучшим игроком ФК «Интер Майами» в сезоне 2023 года.