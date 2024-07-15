Месси заплакал из-за замены на матче. Видео

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Матч ФК Урал - ФК Рубин. Екатеринбург , футбол, футбольное поле, штрафная
Месси заплакал на матче, потому что получил травму и ушел с поля Фото:

Аргентинский футболист Лионель Месси заплакал на финальном матче Кубка Америки-2024 Аргентина — Колумбия из-за того, что подвернул ногу и ему пришлось покинуть поле. Такая реакция связана с тем, что этот матч, согласно заявлению Месси, будет последним в его футбольной карьере. Об этом сообщают журналисты.

«Капитан аргентинцев Лионель Месси получил травму. Лео подвернул ногу в одном из эпизодов и покинул поле», — пишет Sport24. Он ранее заявил, что Кубок Америки-2024 будет последним в его карьере.

Ранее американский журнал Time объявил Месси спортсменом года и величайшим футболистом нынешнего времени. Он также был признан лучшим игроком ФК «Интер Майами» в сезоне 2023 года.

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Аргентинский футболист Лионель Месси заплакал на финальном матче Кубка Америки-2024 Аргентина — Колумбия из-за того, что подвернул ногу и ему пришлось покинуть поле. Такая реакция связана с тем, что этот матч, согласно заявлению Месси, будет последним в его футбольной карьере. Об этом сообщают журналисты. «Капитан аргентинцев Лионель Месси получил травму. Лео подвернул ногу в одном из эпизодов и покинул поле», — пишет Sport24. Он ранее заявил, что Кубок Америки-2024 будет последним в его карьере. Ранее американский журнал Time объявил Месси спортсменом года и величайшим футболистом нынешнего времени. Он также был признан лучшим игроком ФК «Интер Майами» в сезоне 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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