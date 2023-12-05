Time объявило Месси спортсменом года

Лионель Месси — спортсен года по верси Time
Американский журнал Time объявил аргентинского футболиста Лионеля Месси спортсменом года. Он был признан лучшим игроком ФК «Интер Майами» в текущем сезоне.
«Спортсмен года 2023. Лионель Месси», —
В конце октября Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча — 2023» в восьмой раз. Тем не менее в конце августа футбольные фанаты были разочарованы в Мессии, когда ФК «Интер Майами» закончил матч с «Нэшвиллом» вничью.
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