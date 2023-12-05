Time объявило Месси спортсменом года

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Лионель Месси — спортсен года по верси Time Фото:

Американский журнал Time объявил аргентинского футболиста Лионеля Месси спортсменом года. Он был признан лучшим игроком ФК «Интер Майами» в текущем сезоне.

«Спортсмен года 2023. Лионель Месси», — назвал Time имя лучшего спортсмена текущего года. Авторы издания назвали Месси величайшим из ныне живущих футболистов.

В конце октября Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча — 2023» в восьмой раз. Тем не менее в конце августа футбольные фанаты были разочарованы в Мессии, когда ФК «Интер Майами» закончил матч с «Нэшвиллом» вничью.

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Американский журнал Time объявил аргентинского футболиста Лионеля Месси спортсменом года. Он был признан лучшим игроком ФК «Интер Майами» в текущем сезоне. «Спортсмен года 2023. Лионель Месси», — назвал Time имя лучшего спортсмена текущего года. Авторы издания назвали Месси величайшим из ныне живущих футболистов. В конце октября Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча — 2023» в восьмой раз. Тем не менее в конце августа футбольные фанаты были разочарованы в Мессии, когда ФК «Интер Майами» закончил матч с «Нэшвиллом» вничью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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