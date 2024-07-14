Прокуратура ХМАО заставила колонию купить протезы осужденному инвалиду

Прокуратура в ХМАО добилась восстановления прав осужденного инвалида, которому были нужны протезы и костыли. После обращения ведомства в суд колония предоставила мужчине необходимые средства реабилитации.
«Ханты-Мансийская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку по обращению инвалида второй группы, отбывающего наказание в исправительной колонии №11, о нарушении социальных прав. После вмешательства прокуратуры инвалиду второй группы предоставлены необходимые технические средства реабилитации», — сообщила прокуратура ХМАО на официальном сайте.
Надзорное ведомство обнаружило, что жалобы осужденного инвалида обоснованы. Прокуратура обратилась в суд с требованием предоставить мужчине протезы и костыли. Судья постановил удовлетворить заявленные требования.
Ранее URA.RU писало, что осужденный житель Урая (ХМАО), отбывающий наказание в колонии, пожаловался на принуждение к труду. Он не мог выполнять трудовые обязанности из-за инвалидности.
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