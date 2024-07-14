14 июля 2024
13 июля 2024

Прокуратура ХМАО заставила колонию купить протезы осужденному инвалиду

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура ХМАО добилась выдачи протезов осужденному инвалиду
Прокуратура ХМАО добилась выдачи протезов осужденному инвалиду Фото:

Прокуратура в ХМАО добилась восстановления прав осужденного инвалида, которому были нужны протезы и костыли. После обращения ведомства в суд колония предоставила мужчине необходимые средства реабилитации.

«Ханты-Мансийская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку по обращению инвалида второй группы, отбывающего наказание в исправительной колонии №11, о нарушении социальных прав. После вмешательства прокуратуры инвалиду второй группы предоставлены необходимые технические средства реабилитации», — сообщила прокуратура ХМАО на официальном сайте.

Надзорное ведомство обнаружило, что жалобы осужденного инвалида обоснованы. Прокуратура обратилась в суд с требованием предоставить мужчине протезы и костыли. Судья постановил удовлетворить заявленные требования.

Ранее URA.RU писало, что осужденный житель Урая (ХМАО), отбывающий наказание в колонии, пожаловался на принуждение к труду. Он не мог выполнять трудовые обязанности из-за инвалидности.

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Прокуратура в ХМАО добилась восстановления прав осужденного инвалида, которому были нужны протезы и костыли. После обращения ведомства в суд колония предоставила мужчине необходимые средства реабилитации. «Ханты-Мансийская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку по обращению инвалида второй группы, отбывающего наказание в исправительной колонии №11, о нарушении социальных прав. После вмешательства прокуратуры инвалиду второй группы предоставлены необходимые технические средства реабилитации», — сообщила прокуратура ХМАО на официальном сайте. Надзорное ведомство обнаружило, что жалобы осужденного инвалида обоснованы. Прокуратура обратилась в суд с требованием предоставить мужчине протезы и костыли. Судья постановил удовлетворить заявленные требования. Ранее URA.RU писало, что осужденный житель Урая (ХМАО), отбывающий наказание в колонии, пожаловался на принуждение к труду. Он не мог выполнять трудовые обязанности из-за инвалидности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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