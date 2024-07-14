14 июля 2024
13 июля 2024

Житель ХМАО погиб в ДТП, съехав в кювет

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии в ХМАО погиб человек из-за съезда машины в кювет
В аварии в ХМАО погиб человек из-за съезда машины в кювет Фото:

Житель ХМАО погиб в аварии, которая произошла на автодороге «Югра» в Октябрьском районе. Водитель иномарки потерял управление, и машина с тремя пассажирами съехала в кювет.

«Сегодня утром на 185-м километре автодороги „Югра“, в районе посёлка Талинка, по предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и допустил съезд в придорожный кювет. В результате ДТП один человек погиб, три — получили телесные повреждения», — сообщила полиция ХМАО в telegram-канале.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют обстоятельства инцидента.

 Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе ХМАО в ДТП погиб 15-летний подросток. Он был пассажиром легковушки, в которую врезался грузовик с песком.

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Житель ХМАО погиб в аварии, которая произошла на автодороге «Югра» в Октябрьском районе. Водитель иномарки потерял управление, и машина с тремя пассажирами съехала в кювет. «Сегодня утром на 185-м километре автодороги „Югра“, в районе посёлка Талинка, по предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и допустил съезд в придорожный кювет. В результате ДТП один человек погиб, три — получили телесные повреждения», — сообщила полиция ХМАО в telegram-канале. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют обстоятельства инцидента.  Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе ХМАО в ДТП погиб 15-летний подросток. Он был пассажиром легковушки, в которую врезался грузовик с песком.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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