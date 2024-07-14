Житель ХМАО погиб в ДТП, съехав в кювет

Житель ХМАО погиб в аварии, которая произошла на автодороге «Югра» в Октябрьском районе. Водитель иномарки потерял управление, и машина с тремя пассажирами съехала в кювет.
«Сегодня утром на 185-м километре автодороги „Югра“, в районе посёлка Талинка, по предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и допустил съезд в придорожный кювет. В результате ДТП один человек погиб, три — получили телесные повреждения», — сообщила полиция ХМАО в telegram-канале.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют обстоятельства инцидента.
Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе ХМАО в ДТП погиб 15-летний подросток. Он был пассажиром легковушки, в которую врезался грузовик с песком.
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