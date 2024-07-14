Задержан таджик, зарезавший из ревности в Екатеринбурге бывшую жену

15 июля 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

Убийство произошло в подъезде дома на улице Челюскинцев, где жила жертва Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге задержан гражданин Таджикистана, подозреваемый в убийстве бывшей жены. Мигрант сознался в совершении преступления, заявив, что расправился с экс-супругой из ревности. Подробности истории URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «Сотрудниками уголовного розыска задержан гражданин Таджикистана, который в недавнем прошлом состоял в браке с убитой. Он дал признательные показания и объяснил, что у него возник конфликт с бывшей женой на почве ревности. Мужчина нанес ей 10 ударов ножом в грудь и шею. Нож выбросил в мусорный контейнер, орудие преступления пока не найдено», — сообщил собеседник агентства. Мигрант был женат на екатеринбурженке с мая 2021-го по ноябрь 2023-го года. Разница в возрасте у бывших супругов составляет 20 лет: женщине было 46 лет, ее избраннику — 26. На территории России он находится законно на основании вида на жительства с целью работы. По факту преступления возбуждено уголовное дело. В пресс-службе следственного комитета от комментария отказались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге задержан гражданин Таджикистана, подозреваемый в убийстве бывшей жены. Мигрант сознался в совершении преступления, заявив, что расправился с экс-супругой из ревности. Подробности истории URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «Сотрудниками уголовного розыска задержан гражданин Таджикистана, который в недавнем прошлом состоял в браке с убитой. Он дал признательные показания и объяснил, что у него возник конфликт с бывшей женой на почве ревности. Мужчина нанес ей 10 ударов ножом в грудь и шею. Нож выбросил в мусорный контейнер, орудие преступления пока не найдено», — сообщил собеседник агентства. Мигрант был женат на екатеринбурженке с мая 2021-го по ноябрь 2023-го года. Разница в возрасте у бывших супругов составляет 20 лет: женщине было 46 лет, ее избраннику — 26. На территории России он находится законно на основании вида на жительства с целью работы. По факту преступления возбуждено уголовное дело. В пресс-службе следственного комитета от комментария отказались.