Задержан таджик, зарезавший из ревности в Екатеринбурге бывшую жену

В Екатеринбурге задержан гражданин Таджикистана, подозреваемый в убийстве бывшей жены. Мигрант сознался в совершении преступления, заявив, что расправился с экс-супругой из ревности. Подробности истории URA.RU рассказал источник, близкий к следствию.
«Сотрудниками уголовного розыска задержан гражданин Таджикистана, который в недавнем прошлом состоял в браке с убитой. Он дал признательные показания и объяснил, что у него возник конфликт с бывшей женой на почве ревности. Мужчина нанес ей 10 ударов ножом в грудь и шею. Нож выбросил в мусорный контейнер, орудие преступления пока не найдено», — сообщил собеседник агентства.
Мигрант был женат на екатеринбурженке с мая 2021-го по ноябрь 2023-го года. Разница в возрасте у бывших супругов составляет 20 лет: женщине было 46 лет, ее избраннику — 26. На территории России он находится законно на основании вида на жительства с целью работы. По факту преступления возбуждено уголовное дело. В пресс-службе следственного комитета от комментария отказались.
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