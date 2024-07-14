Куйвашев выделил миллионы на пиар депутатов

Свердловское заксобрание получит на 2024 год дополнительно 75 миллионов рублей. Большую часть этой суммы потратят на пиар в средствах массовой информации. Соответствующие поправки внесены в проект областного бюджета, копия которого есть в распоряжении агентства. Рассмотрят их на ближайшем заседании заксо.
«По законодательному собранию Свердловской области бюджетные ассигнования увеличены на сумму 75,6 млн рублей, в том числе в связи с увеличением численности аппарата на три единицы и реализацией мероприятий по освещению деятельности заксобрания в СМИ на 50 млн», — говорится в документе. Как пояснил URA.RU осведомленный источник, речь идет именно об увеличении штата сотрудников информационного управления.
Оно появилось по инициативе спикера заксо Людмилы Бабушкиной и изначально было одобрено губернатором Евгением Куйвашевым. Это не устроило другого распорядителя бюджетов на пиар Юлию Хусаинову — главу департамента информполитики. Хотя официально последняя идею Бабушкиной поддержала, в кулуарах обсуждают ее недовольство. Косвенно это подтверждал и пост с критикой инициативы Бабушкиной в telegram-канале, приписываемом пиарщикам губернатора Евгения Куйвашева.
Возглавит информационное управление пиар-менеджер Дмитрий Катаржин. Для Бабушкиной усиление пиар-блока — это аппаратная победа, особенно важная в преддверии выборов в заксо в 2026 году, трактуют наблюдатели.
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