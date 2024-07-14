14 июля 2024

В Екатеринбурге мать покончила с собой в присутствии 4-летнего сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Виктория Земляная. Свердловская область, пос. Белоярский , ребенок, мальчик
Мальчика после случившегося поместят в реабилитационный центр (архивное фото) Фото:

Екатеринбурженка, обвинившая в предсмертной записке неизвестную женщину, свела счеты с жизнью, когда в квартире находился ее 4-летний сын. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник, близкий к следствию.

«В момент совершения суицида в квартире находился малолетний ребенок женщины, воспитанник детского сада. В данное время он госпитализирован в детскую больницу №9. Решается вопрос о помещении мальчика в специализированное учреждение для несовершеннолетних — для социальной реабилитации», — объяснил собеседник агентства.

Как сообщалось, тело женщины нашла ее мать. Погибшая оставила предсмертную записку, в которой просила винить в своей смерти некую даму. Она указала ее конкретные имя и фамилию, однако подобного контакта в телефоне самоубийцы сыщики не обнаружили. В следственном комитете Свердловской области отказались от комментария по теме.

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Екатеринбурженка, обвинившая в предсмертной записке неизвестную женщину, свела счеты с жизнью, когда в квартире находился ее 4-летний сын. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «В момент совершения суицида в квартире находился малолетний ребенок женщины, воспитанник детского сада. В данное время он госпитализирован в детскую больницу №9. Решается вопрос о помещении мальчика в специализированное учреждение для несовершеннолетних — для социальной реабилитации», — объяснил собеседник агентства. Как сообщалось, тело женщины нашла ее мать. Погибшая оставила предсмертную записку, в которой просила винить в своей смерти некую даму. Она указала ее конкретные имя и фамилию, однако подобного контакта в телефоне самоубийцы сыщики не обнаружили. В следственном комитете Свердловской области отказались от комментария по теме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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