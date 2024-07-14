В Екатеринбурге мать покончила с собой в присутствии 4-летнего сына

15 июля 2024 в 12:49 Размер текста - 17 +

Мальчика после случившегося поместят в реабилитационный центр (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбурженка, обвинившая в предсмертной записке неизвестную женщину, свела счеты с жизнью, когда в квартире находился ее 4-летний сын. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «В момент совершения суицида в квартире находился малолетний ребенок женщины, воспитанник детского сада. В данное время он госпитализирован в детскую больницу №9. Решается вопрос о помещении мальчика в специализированное учреждение для несовершеннолетних — для социальной реабилитации», — объяснил собеседник агентства. Как сообщалось, тело женщины нашла ее мать. Погибшая оставила предсмертную записку, в которой просила винить в своей смерти некую даму. Она указала ее конкретные имя и фамилию, однако подобного контакта в телефоне самоубийцы сыщики не обнаружили. В следственном комитете Свердловской области отказались от комментария по теме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбурженка, обвинившая в предсмертной записке неизвестную женщину, свела счеты с жизнью, когда в квартире находился ее 4-летний сын. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «В момент совершения суицида в квартире находился малолетний ребенок женщины, воспитанник детского сада. В данное время он госпитализирован в детскую больницу №9. Решается вопрос о помещении мальчика в специализированное учреждение для несовершеннолетних — для социальной реабилитации», — объяснил собеседник агентства. Как сообщалось, тело женщины нашла ее мать. Погибшая оставила предсмертную записку, в которой просила винить в своей смерти некую даму. Она указала ее конкретные имя и фамилию, однако подобного контакта в телефоне самоубийцы сыщики не обнаружили. В следственном комитете Свердловской области отказались от комментария по теме.