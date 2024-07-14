14 июля 2024
13 июля 2024

В городе ЯНАО дорожники перекроют улицу на полтора месяца. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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В Губкинском до 1 сентября перекроют улицу
В Губкинском до 1 сентября перекроют улицу Фото:

В Губкинском (ЯНАО) с 15 июля до 1 сентября перекроют проезд от Магистральной до Калинина. Движение автомобилей будет ограничено, сообщает пресс-служба администрации города.

«C 15 июля по 1 сентября будет проводиться ремонт дороги внутри 2-го микрорайона: проезд от улицы Магистральная до улицы Калинина (близи дома №1). Будет ограничено движение транспортных средств», — сообщает пресс-служба мэрии в официальном telegram-канале.

Жителей города просят отнестись к необходимости перекрытия дороги с пониманием. На время ремонта движение транспорта будет ограничено.

В Губкинском на полтора месяца перекроют проезд
В Губкинском на полтора месяца перекроют проезд
Фото:

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В Губкинском (ЯНАО) с 15 июля до 1 сентября перекроют проезд от Магистральной до Калинина. Движение автомобилей будет ограничено, сообщает пресс-служба администрации города. «C 15 июля по 1 сентября будет проводиться ремонт дороги внутри 2-го микрорайона: проезд от улицы Магистральная до улицы Калинина (близи дома №1). Будет ограничено движение транспортных средств», — сообщает пресс-служба мэрии в официальном telegram-канале. Жителей города просят отнестись к необходимости перекрытия дороги с пониманием. На время ремонта движение транспорта будет ограничено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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