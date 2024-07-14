В Губкинском до 1 сентября перекроют улицу
В Губкинском (ЯНАО) с 15 июля до 1 сентября перекроют проезд от Магистральной до Калинина. Движение автомобилей будет ограничено, сообщает пресс-служба администрации города.
«C 15 июля по 1 сентября будет проводиться ремонт дороги внутри 2-го микрорайона: проезд от улицы Магистральная до улицы Калинина (близи дома №1). Будет ограничено движение транспортных средств», — сообщает пресс-служба мэрии в официальном telegram-канале.
Жителей города просят отнестись к необходимости перекрытия дороги с пониманием. На время ремонта движение транспорта будет ограничено.
В Губкинском на полтора месяца перекроют проезд
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