14 июля 2024
13 июля 2024

Рыбаки из ХМАО раскрыли лайфхак, как избавиться от комаров

Рыбаки из ХМАО советуют отпугивать комаров раствором из воды, сахара и дрожжей
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорские рыбаки раскрыли, как избавиться от комаров без репеллентов
Югорские рыбаки раскрыли, как избавиться от комаров без репеллентов Фото:

Любители лова из ХМАО поделились лайфхаком, который поможет спастись от комаров на рыбалке. Чтобы устроить ловушку для кровососущих насекомых, нужно развести в воде дрожжи и сахар.

«Ловушка для комаров на рыбалке. Потребуется пластиковая бутылка 0,5 миллилитров. Откручиваем пробку, отрезаем горлышко от бутылки. Затем нужно наполнить бутылку теплой водой (50-100 граммов). Добавляем хлебопекарные дрожжи и сахар (одна ложка). Горлышко вставляется в бутылку обратной стороной. Оберните бутылку бумагой», — следует из инструкции, опубликованной в группе «Рыбалка, охота, туризм (ХМАО-ЯНАО)» в соцсети «ВКонтакте».

Знатоки пояснили, что в результате смешивания воды, дрожжей и сахара выделяет углекислый газ. Раствор привлекает комаров. А попав в ловушку, кровососущие насекомые уже не смогут выбраться наружу.

Ранее URA.RU рассказывало о рекомендациях врача из ХМАО, которые помогут югорчанам защититься от комаров и мошек. Аллерголог-иммунолог Людмила Трофимова советует обрабатывать одежду репеллентами перед выходом на улицу. Если комар все-таки укусил, следует обработать место укуса дезинфектором и нанесете охлаждающий гель, который снимет зуд.

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Любители лова из ХМАО поделились лайфхаком, который поможет спастись от комаров на рыбалке. Чтобы устроить ловушку для кровососущих насекомых, нужно развести в воде дрожжи и сахар. «Ловушка для комаров на рыбалке. Потребуется пластиковая бутылка 0,5 миллилитров. Откручиваем пробку, отрезаем горлышко от бутылки. Затем нужно наполнить бутылку теплой водой (50-100 граммов). Добавляем хлебопекарные дрожжи и сахар (одна ложка). Горлышко вставляется в бутылку обратной стороной. Оберните бутылку бумагой», — следует из инструкции, опубликованной в группе «Рыбалка, охота, туризм (ХМАО-ЯНАО)» в соцсети «ВКонтакте». Знатоки пояснили, что в результате смешивания воды, дрожжей и сахара выделяет углекислый газ. Раствор привлекает комаров. А попав в ловушку, кровососущие насекомые уже не смогут выбраться наружу. Ранее URA.RU рассказывало о рекомендациях врача из ХМАО, которые помогут югорчанам защититься от комаров и мошек. Аллерголог-иммунолог Людмила Трофимова советует обрабатывать одежду репеллентами перед выходом на улицу. Если комар все-таки укусил, следует обработать место укуса дезинфектором и нанесете охлаждающий гель, который снимет зуд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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