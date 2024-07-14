Рыбаки из ХМАО раскрыли лайфхак, как избавиться от комаров

Любители лова из ХМАО поделились лайфхаком, который поможет спастись от комаров на рыбалке. Чтобы устроить ловушку для кровососущих насекомых, нужно развести в воде дрожжи и сахар.
«Ловушка для комаров на рыбалке. Потребуется пластиковая бутылка 0,5 миллилитров. Откручиваем пробку, отрезаем горлышко от бутылки. Затем нужно наполнить бутылку теплой водой (50-100 граммов). Добавляем хлебопекарные дрожжи и сахар (одна ложка). Горлышко вставляется в бутылку обратной стороной. Оберните бутылку бумагой», — следует из инструкции, опубликованной в группе «Рыбалка, охота, туризм (ХМАО-ЯНАО)» в соцсети «ВКонтакте».
Знатоки пояснили, что в результате смешивания воды, дрожжей и сахара выделяет углекислый газ. Раствор привлекает комаров. А попав в ловушку, кровососущие насекомые уже не смогут выбраться наружу.
Ранее URA.RU рассказывало о рекомендациях врача из ХМАО, которые помогут югорчанам защититься от комаров и мошек. Аллерголог-иммунолог Людмила Трофимова советует обрабатывать одежду репеллентами перед выходом на улицу. Если комар все-таки укусил, следует обработать место укуса дезинфектором и нанесете охлаждающий гель, который снимет зуд.
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