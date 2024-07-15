МАК начал расшифровку черных ящиков из разбившегося Sukhoi Superjet-100

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Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, sukhoi superjet100, ra89190, ssj100-95lr
Лайнер разбился 12 июля Фото:
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В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие

Черные ящики, которые извлекли из разбившегося самолета Sukhoi Superjet-100, начали расшифровывать. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на МАК (международный авиационный комитет).

«Эксперты МАК приступили к расшифровке черных ящиков разбившегося под Коломной «Суперджета», — передает ТАСС. Ранее сообщалось, что записи успешно передали на расшифровку.

Самолет Sukhoi Superjet-100 потерпел крушение в Подмосковье 12 июля. На борту находились два пилота и штурман, все они погибли.

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Черные ящики, которые извлекли из разбившегося самолета Sukhoi Superjet-100, начали расшифровывать. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на МАК (международный авиационный комитет). «Эксперты МАК приступили к расшифровке черных ящиков разбившегося под Коломной «Суперджета», — передает ТАСС. Ранее сообщалось, что записи успешно передали на расшифровку. Самолет Sukhoi Superjet-100 потерпел крушение в Подмосковье 12 июля. На борту находились два пилота и штурман, все они погибли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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