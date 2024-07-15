МАК начал расшифровку черных ящиков из разбившегося Sukhoi Superjet-100

15 июля 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

Лайнер разбился 12 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие Черные ящики, которые извлекли из разбившегося самолета Sukhoi Superjet-100, начали расшифровывать. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на МАК (международный авиационный комитет). «Эксперты МАК приступили к расшифровке черных ящиков разбившегося под Коломной «Суперджета», — передает ТАСС. Ранее сообщалось, что записи успешно передали на расшифровку. Самолет Sukhoi Superjet-100 потерпел крушение в Подмосковье 12 июля. На борту находились два пилота и штурман, все они погибли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Черные ящики, которые извлекли из разбившегося самолета Sukhoi Superjet-100, начали расшифровывать. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на МАК (международный авиационный комитет). «Эксперты МАК приступили к расшифровке черных ящиков разбившегося под Коломной «Суперджета», — передает ТАСС. Ранее сообщалось, что записи успешно передали на расшифровку. Самолет Sukhoi Superjet-100 потерпел крушение в Подмосковье 12 июля. На борту находились два пилота и штурман, все они погибли.