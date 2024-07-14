В Тюменской области появился новый лотерейный миллионер

Счастливчик забрал суперприз лотереи
Житель Тюменской области выиграл 2,3 миллиона рублей в лотерею. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».
«Каково это — проснуться миллионером? Участник из ЯНАО теперь знает, он ночью купил билет во „Всё или ничего“ и выиграл 13 214 560 рублей! В Тюменской области забрали суперприз „Рапидо 2.0“ — 2 363 625 рублей», — сообщили в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало, что водитель из Тюмени выиграл 2,5 миллиона рублей в лотерею. Деньги мужчина хочет потратить на закрытие кредитов. Свое имя он попросил не раскрывать.
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