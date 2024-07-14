14 июля 2024

В Тюменской области появился новый лотерейный миллионер

Тюменец выиграл 2,3 милллиона рублей в лотерею
© Служба новостей «URA.RU»
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Счастливчик забрал суперприз лотереи
Счастливчик забрал суперприз лотереи Фото:

Житель Тюменской области выиграл 2,3 миллиона рублей в лотерею. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото». 

«Каково это — проснуться миллионером? Участник из ЯНАО теперь знает, он ночью купил билет во „Всё или ничего“ и выиграл 13 214 560 рублей! В Тюменской области забрали суперприз „Рапидо 2.0“ — 2 363 625 рублей», — сообщили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что водитель из Тюмени выиграл 2,5 миллиона рублей в лотерею. Деньги мужчина хочет потратить на закрытие кредитов. Свое имя он попросил не раскрывать.

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Житель Тюменской области выиграл 2,3 миллиона рублей в лотерею. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».  «Каково это — проснуться миллионером? Участник из ЯНАО теперь знает, он ночью купил билет во „Всё или ничего“ и выиграл 13 214 560 рублей! В Тюменской области забрали суперприз „Рапидо 2.0“ — 2 363 625 рублей», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что водитель из Тюмени выиграл 2,5 миллиона рублей в лотерею. Деньги мужчина хочет потратить на закрытие кредитов. Свое имя он попросил не раскрывать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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