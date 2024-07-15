Сырский поехал в зону боевых действий из-за потерь в рядах ВСУ

Главком ВСУ Сырский проведет проверку в 59-й бригаде из-за больших потерь
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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
ВСУ проверят бригаду на покровском направлении после сообщений о потерях, сообщает генштаб ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский распорядился провести проверку в 59-й отдельной мотопехотной бригаде после сообщений о больших потерях. Об этом сообщили в генштабе ВСУ.

В соцсетях ранее украинские военнослужащие и журналисты сообщали о высоких потерях в бригаде якобы из-за ошибочных приказов ее командира Богдана Шевчука. «С момента проверки ситуации в 59-й отдельной мотострелковой бригаде имени Якова Гандзюка и выяснения обстоятельств непредвиденных обстоятельств посреди особого склада, Главнокомандующим ЗС Украины принято решение о выезде в зону ответственности комплексной рабочей группы на ЧС с начальником Военной службы правопорядка ВСУ», — сообщили в telegram-канале генштаба ВСУ.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая со ссылкой на ряд источников заявила, что Сырский не верит в победу Киева и согласен на капитуляцию украинских войск. По ее мнению, главком ВСУ согласен подписать режим прекращения огня и считает, что Украина «не способна получить преимущество над россиянами даже на собственной земле». В частности, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) писал в telegram-канале, что в бригаде «большая проблема с комбригом» и «если не принять меры, будет очень плохо».

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский распорядился провести проверку в 59-й отдельной мотопехотной бригаде после сообщений о больших потерях. Об этом сообщили в генштабе ВСУ. В соцсетях ранее украинские военнослужащие и журналисты сообщали о высоких потерях в бригаде якобы из-за ошибочных приказов ее командира Богдана Шевчука. «С момента проверки ситуации в 59-й отдельной мотострелковой бригаде имени Якова Гандзюка и выяснения обстоятельств непредвиденных обстоятельств посреди особого склада, Главнокомандующим ЗС Украины принято решение о выезде в зону ответственности комплексной рабочей группы на ЧС с начальником Военной службы правопорядка ВСУ», — сообщили в telegram-канале генштаба ВСУ. Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая со ссылкой на ряд источников заявила, что Сырский не верит в победу Киева и согласен на капитуляцию украинских войск. По ее мнению, главком ВСУ согласен подписать режим прекращения огня и считает, что Украина «не способна получить преимущество над россиянами даже на собственной земле». В частности, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) писал в telegram-канале, что в бригаде «большая проблема с комбригом» и «если не принять меры, будет очень плохо».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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