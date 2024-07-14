Проблема уничтожения лесов жуком-полиграфом будет решаться на базе ПГНИУ

Ученые Пермского классического университета (ПГНИУ) получили грант от Российского научного фонда. Научная группа под руководством доцента кафедры биогеоценологии и охраны природы Людмилы Иванчиной займется исследованием для оперативного и автоматизированного выявления высохших лесов. В том числе тех, которые пострадали от нашествия жука-короеда Уссурийского полиграфа, рассказали URA.RU в вузе.
«Исследовательская группа во главе с Людмилой Иванчиной создает технологию оперативного выявления усыхания древостоя с помощью геоинформационных технологий — подобные разработки в отношении пихты в стране еще не велись. Данные будут собирать с помощью беспилотных летательных аппаратов и дальше обрабатывать для фиксации ситуации и ее прогнозирования», — говорится в сообщении ПГНИУ. В тексте заявки на грант на сайте фонда также отмечается, что ученым важно разработать систему выявления поврежденных лесов на ранней стадии, когда у деревьев еще нет видимых признаков усыхания.
Нашествие жука Polygraphus proximus Blandford (Уссурийский полиграф) произошло летом 2022 года, напоминают ученые. Вредитель уничтожает пихтовые леса во многих регионах России. При этом масштабы бедствия увеличиваются — если на 15 августа 2022 года в Пермском крае усохло 623,8 га пихтовых лесов, то к 1 сентября 2023 года общая площадь поврежденных лесов составила более 1900 га. В конце июня 2024 года Россельхознадзор сообщал, что в регионе карантинные фитосанитарные зоны по уссурийскому полиграфу составляют 137 100 га. Для решения проблемы ученые ПГНИУ получат в этом году 5,55 млн рублей, в следующем еще 5 млн, а в 2026 — 4,5 млн рублей.
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