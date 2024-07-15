В Челябинской области объявили высокую пожарную опасность

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В Челябинской области объявили об угрозе природных пожаров
В Челябинской области объявили об угрозе природных пожаров Фото:

В Челябинской области на 16 июля объявлена высокая пожарная опасность. Штормовое предупреждение об этом опубликовали 15 июня в региональном гидрометцентре.

«Штормовое предупреждение! На крайнем востоке Челябинской области 16 июня будет сохранятся высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале)», — сообщили в ЦГМС.

Ранее сообщалось, что из Челябинской области уходят обильные осадки. При этом гидрометцентр предупредил о возможности сильных осадков 16 июля на восточной половине области.

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В Челябинской области на 16 июля объявлена высокая пожарная опасность. Штормовое предупреждение об этом опубликовали 15 июня в региональном гидрометцентре. «Штормовое предупреждение! На крайнем востоке Челябинской области 16 июня будет сохранятся высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале)», — сообщили в ЦГМС. Ранее сообщалось, что из Челябинской области уходят обильные осадки. При этом гидрометцентр предупредил о возможности сильных осадков 16 июля на восточной половине области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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