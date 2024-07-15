В Челябинской области объявили высокую пожарную опасность

В Челябинской области объявили об угрозе природных пожаров
В Челябинской области на 16 июля объявлена высокая пожарная опасность. Штормовое предупреждение об этом опубликовали 15 июня в региональном гидрометцентре.
«Штормовое предупреждение! На крайнем востоке Челябинской области 16 июня будет сохранятся высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале)», — сообщили в ЦГМС.
Ранее сообщалось, что из Челябинской области уходят обильные осадки. При этом гидрометцентр предупредил о возможности сильных осадков 16 июля на восточной половине области.
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