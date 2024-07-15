На заправках крупной сети в Екатеринбурге пропал бензин, известна причина

На некоторых заправочных станциях исчезло 92 и 95 топливо
В Екатеринбурге водители заметили пропажу 92-го и 95-го бензина на некоторых заправках сети «Газпромнефть». В компании корреспонденту URA.RU рассказали, с чем связано отсутствие топлива.
«В связи с увеличенной нагрузкой на транспортную инфраструктуру и повышенным спросом на отдельных АЗС может возникать временное отсутствие тех или иных видов топлива», — пояснили в «Газпромнефти». Там же добавили, что сеть заправок делает все возможное для сокращения интервалов поставки и обеспечения станции нефтепродуктами в объемах соответствующих уровню спроса.
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