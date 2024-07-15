На заправках крупной сети в Екатеринбурге пропал бензин, известна причина

«Газпромнефть»: из-за увеличения нагрузки на транспорт с заправок пропал бензин
© Служба новостей «URA.RU»
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АЗС. Тюмень , бензин, газпромнефть, автозаправка, азс
На некоторых заправочных станциях исчезло 92 и 95 топливо Фото:

В Екатеринбурге водители заметили пропажу 92-го и 95-го бензина на некоторых заправках сети «Газпромнефть». В компании корреспонденту URA.RU рассказали, с чем связано отсутствие топлива.

«В связи с увеличенной нагрузкой на транспортную инфраструктуру и повышенным спросом на отдельных АЗС может возникать временное отсутствие тех или иных видов топлива», — пояснили в «Газпромнефти». Там же добавили, что сеть заправок делает все возможное для сокращения интервалов поставки и обеспечения станции нефтепродуктами в объемах соответствующих уровню спроса.

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В Екатеринбурге водители заметили пропажу 92-го и 95-го бензина на некоторых заправках сети «Газпромнефть». В компании корреспонденту URA.RU рассказали, с чем связано отсутствие топлива. «В связи с увеличенной нагрузкой на транспортную инфраструктуру и повышенным спросом на отдельных АЗС может возникать временное отсутствие тех или иных видов топлива», — пояснили в «Газпромнефти». Там же добавили, что сеть заправок делает все возможное для сокращения интервалов поставки и обеспечения станции нефтепродуктами в объемах соответствующих уровню спроса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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