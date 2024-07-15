Известна причина, из-за которой на заправках в Екатеринбурге пропал бензин

Бензин на некоторых заправках сети «Газпромнефть» в Екатеринбурге отсутствовал из-за увеличенной нагрузки на транспортную инфраструктуру. Об этом URA.RU рассказали в компании.
«В связи с увеличенной нагрузкой на транспортную инфраструктуру и повышенным спросом на отдельных АЗС может возникать временное отсутствие тех или иных видов топлива», — пояснили в «Газпромнефти». Там же добавили, что сеть заправок делает все возможное для сокращения интервалов поставки и обеспечения станции нефтепродуктами в объемах соответствующих уровню спроса.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что автомобилисты заметили пропажу 92-го и 95-го бензина. Несмотря на это, в приложении сети было указано, что нужное топливо есть в наличии.
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