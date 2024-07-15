Известна причина, из-за которой на заправках в Екатеринбурге пропал бензин

«Газпромнефть»: с заправок Екатеринбурга пропал бензин из-за высокой нагрузки

15 июля 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

Водители заметили пропажу 92-го и 95-го бензина утром 15 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бензин на некоторых заправках сети «Газпромнефть» в Екатеринбурге отсутствовал из-за увеличенной нагрузки на транспортную инфраструктуру. Об этом URA.RU рассказали в компании. «В связи с увеличенной нагрузкой на транспортную инфраструктуру и повышенным спросом на отдельных АЗС может возникать временное отсутствие тех или иных видов топлива», — пояснили в «Газпромнефти». Там же добавили, что сеть заправок делает все возможное для сокращения интервалов поставки и обеспечения станции нефтепродуктами в объемах соответствующих уровню спроса. Ранее URA.RU рассказывало о том, что автомобилисты заметили пропажу 92-го и 95-го бензина. Несмотря на это, в приложении сети было указано, что нужное топливо есть в наличии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бензин на некоторых заправках сети «Газпромнефть» в Екатеринбурге отсутствовал из-за увеличенной нагрузки на транспортную инфраструктуру. Об этом URA.RU рассказали в компании. «В связи с увеличенной нагрузкой на транспортную инфраструктуру и повышенным спросом на отдельных АЗС может возникать временное отсутствие тех или иных видов топлива», — пояснили в «Газпромнефти». Там же добавили, что сеть заправок делает все возможное для сокращения интервалов поставки и обеспечения станции нефтепродуктами в объемах соответствующих уровню спроса. Ранее URA.RU рассказывало о том, что автомобилисты заметили пропажу 92-го и 95-го бензина. Несмотря на это, в приложении сети было указано, что нужное топливо есть в наличии.