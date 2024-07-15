Известна причина, из-за которой на заправках в Екатеринбурге пропал бензин

«Газпромнефть»: с заправок Екатеринбурга пропал бензин из-за высокой нагрузки
© Служба новостей «URA.RU»
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Участники ралли "Шелковый путь" на АЗС Газпромнефти. Екатеринбург, бензин, азс газпромнефть, трк, топливо, заправочный пистолет, топливо-раздаточная колонка
Водители заметили пропажу 92-го и 95-го бензина утром 15 июля Фото:

Бензин на некоторых заправках сети «Газпромнефть» в Екатеринбурге отсутствовал из-за увеличенной нагрузки на транспортную инфраструктуру. Об этом URA.RU рассказали в компании.

«В связи с увеличенной нагрузкой на транспортную инфраструктуру и повышенным спросом на отдельных АЗС может возникать временное отсутствие тех или иных видов топлива», — пояснили в «Газпромнефти». Там же добавили, что сеть заправок делает все возможное для сокращения интервалов поставки и обеспечения станции нефтепродуктами в объемах соответствующих уровню спроса.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что автомобилисты заметили пропажу 92-го и 95-го бензина. Несмотря на это, в приложении сети было указано, что нужное топливо есть в наличии.

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Бензин на некоторых заправках сети «Газпромнефть» в Екатеринбурге отсутствовал из-за увеличенной нагрузки на транспортную инфраструктуру. Об этом URA.RU рассказали в компании. «В связи с увеличенной нагрузкой на транспортную инфраструктуру и повышенным спросом на отдельных АЗС может возникать временное отсутствие тех или иных видов топлива», — пояснили в «Газпромнефти». Там же добавили, что сеть заправок делает все возможное для сокращения интервалов поставки и обеспечения станции нефтепродуктами в объемах соответствующих уровню спроса. Ранее URA.RU рассказывало о том, что автомобилисты заметили пропажу 92-го и 95-го бензина. Несмотря на это, в приложении сети было указано, что нужное топливо есть в наличии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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