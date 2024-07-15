ТАСС: в пенсионный стаж россиян зачтут время работы на Украине до начала СВО

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу Минтруда России о включении в страховой стаж для исчисления пенсии периода работы граждан РФ на Украине с 1991 года до начала специальной военной операции. Об этом сообщил источник, близкий к комиссии.
«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила данный законопроект», — рассказал источник ТАСС. Эту же информацию подтвердил источник РБК в правительстве. Инициатива направлена на улучшение пенсионного обеспечения россиян, имеющих трудовой стаж на Украине, в ДНР и ЛНР, но не подтвердивших постоянное проживание на этих территориях.
Согласно предложениям законопроекта, страховой стаж будет включать периоды работы на территории Украины с начала 1991 года до 23 февраля 2022 года, а также на территориях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года до конца сентября 2022 года. В случае принятия законопроекта, это позволит пересчитать размер пенсий более чем 233 тысячам россиян.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий засчитывать в страховой стаж работника период его пребывания в добровольческом формировании с целью выполнению задач Вооруженных сил РФ. Соответствующий указ опубликован на официально интернет-портале правовой информации.
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