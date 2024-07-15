«Осторожно, новости»: участник СВО расстрелял толпу детей под Волгоградом

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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
По словам очевидцев, контрактник расстрелял толпу детей из ружья Фото:

Российский военнослужащий — участник спецоперации на Украине на контрактной основе — открыл огонь их ружья по толпе детей из-за громкой музыки. Об этом рассказала глава Отрожкинского сельского поселения (Волгоградская область) Галина Коновалова. По ее словам, один ребенок был ранен в ногу.

«Участник СВО выстрелил в детей из-за громкой музыки под Волгоградом. Пострадал один ребенок — пуля попала ему в ногу», — рассказала Коновалова авторам telegram-канала «Осторожно, новости».

По словам очевидцев, компания детей в возрасте от 9 до 13 лет слушала музыку из колонки на улице. В этот момент в доме неподалеку отмечал торжество действующий контрактник. В какой-то момент участник СВО вместе со своим братом и девушкой вышли на улицу. Дети насторожились и выключили музыку, после чего услышали звук перезарядки ружья и пустились в бегство.

После этого мужчина открыл стрельбу, попав в ногу 12-летнему мальчику. Ребенок успел позвонить маме, которая, в свою очередь, прибежала на место происшествия и вызвала скорую. Родственники пострадавшего разослали в СМИ фото прострелянной в двух местах окровавленной ноги.

Корреспондент URA.RU направил запрос в ОМВД по Волгограду. Ответ на него ожидается.

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Российский военнослужащий — участник спецоперации на Украине на контрактной основе — открыл огонь их ружья по толпе детей из-за громкой музыки. Об этом рассказала глава Отрожкинского сельского поселения (Волгоградская область) Галина Коновалова. По ее словам, один ребенок был ранен в ногу. «Участник СВО выстрелил в детей из-за громкой музыки под Волгоградом. Пострадал один ребенок — пуля попала ему в ногу», — рассказала Коновалова авторам telegram-канала «Осторожно, новости». По словам очевидцев, компания детей в возрасте от 9 до 13 лет слушала музыку из колонки на улице. В этот момент в доме неподалеку отмечал торжество действующий контрактник. В какой-то момент участник СВО вместе со своим братом и девушкой вышли на улицу. Дети насторожились и выключили музыку, после чего услышали звук перезарядки ружья и пустились в бегство. После этого мужчина открыл стрельбу, попав в ногу 12-летнему мальчику. Ребенок успел позвонить маме, которая, в свою очередь, прибежала на место происшествия и вызвала скорую. Родственники пострадавшего разослали в СМИ фото прострелянной в двух местах окровавленной ноги. Корреспондент URA.RU направил запрос в ОМВД по Волгограду. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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