Названа лучшая свердловская школа по итогам ЕГЭ

Лидером по числу выпускников-стобалльников на ЕГЭ стал Специализированный учебно-научный центр Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ). Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
В 2024 году в СУНЦ было 27 «стобалльных» работ — в основном по математике, информатике и физике. «Второе место занимает гимназия №9, в ее копилке 18 стобалльных работ. На третьем месте разместилась гимназия №35, здесь семь работ по русскому языку, математике, литературе, химии и физике оценены на высший балл», — отметили в ДИПе.
Ранее URA.RU рассказывало о рекорде по количеству стобалльников в Екатеринбурге. И общалось со счастливчиками.
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