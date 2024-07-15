Названа лучшая свердловская школа по итогам ЕГЭ

СУНЦ УрФУ стал лидером по числу выпускников-стобалльников на ЕГЭ
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Экзамен ЕГЭ по химии. Курган, егэ, экзамен, экзамен егэ
СУНЦ УрФУ снова стал лидером по числу отличников Фото:

Лидером по числу выпускников-стобалльников на ЕГЭ стал Специализированный учебно-научный центр Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ). Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

В 2024 году в СУНЦ было 27 «стобалльных» работ — в основном по математике, информатике и физике. «Второе место занимает гимназия №9, в ее копилке 18 стобалльных работ. На третьем месте разместилась гимназия №35, здесь семь работ по русскому языку, математике, литературе, химии и физике оценены на высший балл», — отметили в ДИПе.

Ранее URA.RU рассказывало о рекорде по количеству стобалльников в Екатеринбурге. И общалось со счастливчиками.

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Лидером по числу выпускников-стобалльников на ЕГЭ стал Специализированный учебно-научный центр Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ). Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. В 2024 году в СУНЦ было 27 «стобалльных» работ — в основном по математике, информатике и физике. «Второе место занимает гимназия №9, в ее копилке 18 стобалльных работ. На третьем месте разместилась гимназия №35, здесь семь работ по русскому языку, математике, литературе, химии и физике оценены на высший балл», — отметили в ДИПе. Ранее URA.RU рассказывало о рекорде по количеству стобалльников в Екатеринбурге. И общалось со счастливчиками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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