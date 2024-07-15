Военный суд изменил меру пресечения генералу Попову. Видео

Генерала Попова перевели по домашний арест

15 июля 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Ивану Попову смягчили меру пресечения Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Военный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета о переводе генерал-майора Ивана Попова под домашний арест. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда. Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Попов обвиняется в продаже более 1700 тонн металла, предназначенных на строительство оборонительных укреплений в Запорожской области. По версии Следкома, общая сумма ущерба составила больше 130 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета о переводе генерал-майора Ивана Попова под домашний арест. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда. Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Попов обвиняется в продаже более 1700 тонн металла, предназначенных на строительство оборонительных укреплений в Запорожской области. По версии Следкома, общая сумма ущерба составила больше 130 млн рублей.