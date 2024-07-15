Ивану Попову смягчили меру пресечения
Военный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета о переводе генерал-майора Ивана Попова под домашний арест. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.
Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Попов обвиняется в продаже более 1700 тонн металла, предназначенных на строительство оборонительных укреплений в Запорожской области. По версии Следкома, общая сумма ущерба составила больше 130 млн рублей.
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