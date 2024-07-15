Военный суд изменил меру пресечения генералу Попову. Видео

Генерала Попова перевели по домашний арест
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Ивану Попову смягчили меру пресечения Фото:

Военный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета о переводе генерал-майора Ивана Попова под домашний арест. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Попов обвиняется в продаже более 1700 тонн металла, предназначенных на строительство оборонительных укреплений в Запорожской области. По версии Следкома, общая сумма ущерба составила больше 130 млн рублей.

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Военный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета о переводе генерал-майора Ивана Попова под домашний арест. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда. Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Попов обвиняется в продаже более 1700 тонн металла, предназначенных на строительство оборонительных укреплений в Запорожской области. По версии Следкома, общая сумма ущерба составила больше 130 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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