Бывшим челябинским VIP-полицейским, обвиняемым во взятках, вынесли приговор

15 июля 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

Андрей Караванов и Рустам Хатимов отделались условными сроками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшему начальнику РЭО ГИБДД ОМВД РФ по Саткинскому району Челябинской области Андрею Караванову и его экс-подчиненному Рустаму Хатимову, обвиняемым в коррупции и превышении полномочий, 15 июля вынесли приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Саткинского горсуда, бывшие силовики отделались условными сроками. «Суд приговорил признать Караванова и Хатимова виновными. Назначить наказание Караванову в виде лишения свободы сроком на пять лет, Хатимову — сроком на шесть лет. На основании статьи 73 УК РФ, назначенные наказания считать условными, с испытательными сроками четыре и пять лет, соответственно», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что также бывшим полицейским запретили занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти (Караванову на три года, Хатимову — на четыре с половиной года). Также они должны будут выплатить в доход государства штраф, общая сумма которого составила 1,5 млн рублей. Полицейских задержали в июне 2021 года. Преступление было выявлено сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по региону. Изначально Караванова и Хатимова обвиняли лишь в превышении полномочий. Были данные, что они выдавали водительские удостоверения без проведения экзамена. После же в деле появилась коррупционная составляющая. Сразу после выявления преступления в отношении полицейских была начата проверка, которая закончилась для них увольнением по отрицательным основаниям. Руководство главка занимает крайне принципиальную позицию в данном вопросе: всем тем, кто запятнал честь мундира, не место в рядах органов внутренних дел. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшему начальнику РЭО ГИБДД ОМВД РФ по Саткинскому району Челябинской области Андрею Караванову и его экс-подчиненному Рустаму Хатимову, обвиняемым в коррупции и превышении полномочий, 15 июля вынесли приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Саткинского горсуда, бывшие силовики отделались условными сроками. «Суд приговорил признать Караванова и Хатимова виновными. Назначить наказание Караванову в виде лишения свободы сроком на пять лет, Хатимову — сроком на шесть лет. На основании статьи 73 УК РФ, назначенные наказания считать условными, с испытательными сроками четыре и пять лет, соответственно», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что также бывшим полицейским запретили занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти (Караванову на три года, Хатимову — на четыре с половиной года). Также они должны будут выплатить в доход государства штраф, общая сумма которого составила 1,5 млн рублей. Полицейских задержали в июне 2021 года. Преступление было выявлено сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по региону. Изначально Караванова и Хатимова обвиняли лишь в превышении полномочий. Были данные, что они выдавали водительские удостоверения без проведения экзамена. После же в деле появилась коррупционная составляющая. Сразу после выявления преступления в отношении полицейских была начата проверка, которая закончилась для них увольнением по отрицательным основаниям. Руководство главка занимает крайне принципиальную позицию в данном вопросе: всем тем, кто запятнал честь мундира, не место в рядах органов внутренних дел.