Путин нашел рычаг влияния на олигархов

Президент Владимир Путин нашел способ воздействия на собственников крупнейших металлургических компаний. Именно эта отрасль всегда была одной из самых экологически опасных и вредных, но, как пояснил URA.RU политолог Дмитрий Нечаев, благодаря жесткому контролю со стороны государства и лично президента, владельцы предприятий модернизируют производства с соблюдением всех современных экологических требований.
«В металлургии все большее значение уделяется вопросам экологической безопасности. Важно, чтобы предприятия активнее переходили на современные технологии и оборудование. Для этого мы реализуем федеральный проект „Чистый воздух“. Рассчитываю, что производители выполнят все взятые на себя обязательства по технологическому обновлению и снижению вредной нагрузки на экологию, что в целом повысит эффективность отрасли», — заявил президент на мероприятии, посвященном Дню металлурга и открытию новых металлургических производство в ДНР, Нижегородской и Челябинской областях.
В металлургической сфере России работают около 700 тысяч человек, отметил Путин. Предприятия отрасли — одни из самых крупных, с мощной научно-технологической базой. «По оценкам экспертов в прошлом году Россия заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля, второе место по выпуску алюминия, третье по производству титановой продукции и пятое — по объемам выплавки стали, — подчеркнул президент. — Активно внедряются передовые инженерные, производственные решения, разрабатываются уникальные сплавы, которые позволяют создавать материалы с особыми свойствами. Это открывает широкие возможности в разных сферах — от авиации и космонавтики до электроники и медицины».
Путин поставил задачу и дальше «проводить глубокую модернизацию производств» на основе «отечественных технологий и оборудования». «Несмотря на санкционное давление, в отрасли продолжается рост инвестиций в перспективные проекты», — отметил глава государства.
Как пояснил URA.RU председатель экспертного совета Института политического анализа и стратегий Дмитрий Нечаев, Путин сегодня сделал акцент на экологической составляющей как одном из ключевых пунктов любого проекта модернизации производства. Это важная составляющая международной концепции устойчивого развития. «Новая индустриализация, реанимация многих отраслей промышленного комплекса, в том числе и металлургического, как раз увязана с этой концепцией устойчивого развития. Поэтому президент, запуская новые производства в трех регионах страны, обращает на это внимание», — полагает политолог.
Современные металлургические производства, подчеркнул Нечаев, — это предприятия 5-6 технологических укладов, в которых прописаны серьезные экологические стандарты. «Это уже не те производства, которые были построены в советские годы. Это позволит избежать экологических катастроф. На предприятиях советских времен такие риски действительно были очень высоки. Поэтому Путин лично очень жестко требует соблюдать все нормативы», — отметил Нечаев.
Путину, по слова эксперта, удалось создать такую природоохранную систему, при которой собственники даже самых крупных промышленных предприятий занялись модернизацией производств, чтобы уйти от многомиллиардных штрафов. Нечаев привел в пример Норникель, который в 2020 году допустил загрязнение почвы нефтепродуктами в Норильске. Предприятию был выписан штраф 146 млрд рублей — крупнейший за всю историю.
«Штрафы — это кнут для промышленников, и неважно, в какой отрасли они работают. Угроза применения силы страшнее применения самой силы. В рамках этой парадигмы и работают металлурги в том числе. Путин ориентирует собственников и менеджеров на то, чтобы они предельно щепетильно относились ко всем экологическим требованиям. Если они допустят какие-то экологические катастрофы, им придется заплатить серьезные штрафы. Сквозь пальцы смотреть на ситуацию, как раньше, оглядываться на статусы никто не будет — Росприроднадзору даны серьезные полномочия, и любое нарушение жестко карается. Рычаги воздействия найдутся даже на таких монстров, как металлургические предприятия», — резюмировал Нечаев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.