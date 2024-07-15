В Новороссийске возбудили уголовное дело из-за масштабного пожара

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Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, лесной пожар, пожар в лесу, открытый огонь
В Новороссийске возбуждено уголовное дело о халатности в связи с пожаром (архивное фото) Фото:

После крупного пожара в Новороссийске возбудили уголовное дело о халатности. Об этом сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

«В связи с пожаром в урочище Сухая Щель в Новороссийске возбуждено уголовное дело о халатности», — говорится в сообщении Следкома, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что возгорание в Новороссийском лесничестве произошло из-за ненадлежащего исполнения администрацией обязанностей по обеспечению пожарной безопасности.

14 июля в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. В Новороссийске ввели режим ЧС. Вечером пожар перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик», «Фрегат», откуда людей заранее эвакуировали. Площадь лесного пожара в районе Дюрсо под Новороссийском составила 62 гектара, передает Life.

К месту тушения привлекли два вертолета Ка-32 и Ми-8, а также самолет Ил-76, сообщал 360.ru. Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение-повреждение лесных насаждений». Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что пожар локализован к вечеру 15 июля.

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После крупного пожара в Новороссийске возбудили уголовное дело о халатности. Об этом сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю. «В связи с пожаром в урочище Сухая Щель в Новороссийске возбуждено уголовное дело о халатности», — говорится в сообщении Следкома, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что возгорание в Новороссийском лесничестве произошло из-за ненадлежащего исполнения администрацией обязанностей по обеспечению пожарной безопасности. 14 июля в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. В Новороссийске ввели режим ЧС. Вечером пожар перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик», «Фрегат», откуда людей заранее эвакуировали. Площадь лесного пожара в районе Дюрсо под Новороссийском составила 62 гектара, передает Life. К месту тушения привлекли два вертолета Ка-32 и Ми-8, а также самолет Ил-76, сообщал 360.ru. Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение-повреждение лесных насаждений». Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что пожар локализован к вечеру 15 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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