В Новороссийске возбудили уголовное дело из-за масштабного пожара

15 июля 2024 в 20:58 Размер текста - 17 +

В Новороссийске возбуждено уголовное дело о халатности в связи с пожаром (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После крупного пожара в Новороссийске возбудили уголовное дело о халатности. Об этом сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю. «В связи с пожаром в урочище Сухая Щель в Новороссийске возбуждено уголовное дело о халатности», — говорится в сообщении Следкома, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что возгорание в Новороссийском лесничестве произошло из-за ненадлежащего исполнения администрацией обязанностей по обеспечению пожарной безопасности. 14 июля в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. В Новороссийске ввели режим ЧС. Вечером пожар перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик», «Фрегат», откуда людей заранее эвакуировали. Площадь лесного пожара в районе Дюрсо под Новороссийском составила 62 гектара, передает Life . К месту тушения привлекли два вертолета Ка-32 и Ми-8, а также самолет Ил-76, сообщал 360.ru. Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение-повреждение лесных насаждений». Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что пожар локализован к вечеру 15 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После крупного пожара в Новороссийске возбудили уголовное дело о халатности. Об этом сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю. «В связи с пожаром в урочище Сухая Щель в Новороссийске возбуждено уголовное дело о халатности», — говорится в сообщении Следкома, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что возгорание в Новороссийском лесничестве произошло из-за ненадлежащего исполнения администрацией обязанностей по обеспечению пожарной безопасности. 14 июля в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. В Новороссийске ввели режим ЧС. Вечером пожар перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик», «Фрегат», откуда людей заранее эвакуировали. Площадь лесного пожара в районе Дюрсо под Новороссийском составила 62 гектара, передает Life. К месту тушения привлекли два вертолета Ка-32 и Ми-8, а также самолет Ил-76, сообщал 360.ru. Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение-повреждение лесных насаждений». Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что пожар локализован к вечеру 15 июля.