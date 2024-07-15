15 июля 2024

Фон дер Ляйен отменила визит ЕК в Венгрию после поездок Орбана в Россию и КНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, Урсула фон дер Ляйен,  stock
Глава ЕК фон дер Ляйен отменила визит в Венгрию Фото:

Еврокомиссия приняла решение об отмене традиционного визита в Будапешт, столицу Венгрии, которая недавно вступила в должность председателя Совета ЕС. О решении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен сообщил официальный представитель Эрик Мамер.

«Визит коллегии еврокомиссаров в страну, председательствующую в Совете ЕС, не состоится», — написал Мамер в социальной сети. Он пояснил, что такое решение приняла глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на основе «последних событий», ознаменовавших начало венгерского председательства.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан нанес визит в Россию и КНР. Эти поездки вызвали дискуссии на уровне ЕС. Орбан утверждал, что не имел мандата от ЕС для переговоров с РФ, однако его поездка прошла вскоре после того, как Венгрия приняла председательство в Совете ЕС. Мамер отметил, что «всем очевиден контекст» такого визита.

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Еврокомиссия приняла решение об отмене традиционного визита в Будапешт, столицу Венгрии, которая недавно вступила в должность председателя Совета ЕС. О решении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен сообщил официальный представитель Эрик Мамер. «Визит коллегии еврокомиссаров в страну, председательствующую в Совете ЕС, не состоится», — написал Мамер в социальной сети. Он пояснил, что такое решение приняла глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на основе «последних событий», ознаменовавших начало венгерского председательства. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан нанес визит в Россию и КНР. Эти поездки вызвали дискуссии на уровне ЕС. Орбан утверждал, что не имел мандата от ЕС для переговоров с РФ, однако его поездка прошла вскоре после того, как Венгрия приняла председательство в Совете ЕС. Мамер отметил, что «всем очевиден контекст» такого визита.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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