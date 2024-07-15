Экономика Бизнес Челябинцам предложили бизнес в здании бывшего советского кинотеатра. Скрин В Челябинске продают арендный бизнес в бывшем кинотеатре «Комсомолец» 16 июля 2024 в 01:28 Размер текста - 17 + В здании кинотеатра челябинцам предложили арендный бизнес (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске за 34 миллиона рублей продают располагающийся в здании бывшего кинотеатра «Комсомолец» в Тракторозаводском районе арендный бизнес. Соответствующее объявление появилось на площадке интернет-объявлений. «Кoммерчecкoe пoмeщение c федеpaльным пpодуктoвым аpендaтoром. Oкупaeмoсть — десять лет. Первый этаж, плoщaдь 429,6 квадратных метров», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Также автор объявления отметил стабильный пешеходный и автомобильный трафик объекта, хорошую транспортную доступность. Ранее это помещение, второй и первый этаж с подвалом, продавали на аукционе с начальной стоимостью в 39 миллионов 706 тысяч рублей. По этому адресу располагался кинотеатр «Комсомолец». Он начал свою работу в 1951 году. Заведение было ликвидировано в 2010 году. В Челябинске продают арендный бизнес на площадях бывшего кинотеатра «Комсомолец» Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/gotovyy_arendnyy_biznes_429.6_m_s_pyaterochkoy_3854554709 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске за 34 миллиона рублей продают располагающийся в здании бывшего кинотеатра «Комсомолец» в Тракторозаводском районе арендный бизнес. Соответствующее объявление появилось на площадке интернет-объявлений. «Кoммерчecкoe пoмeщение c федеpaльным пpодуктoвым аpендaтoром. Oкупaeмoсть — десять лет. Первый этаж, плoщaдь 429,6 квадратных метров», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Также автор объявления отметил стабильный пешеходный и автомобильный трафик объекта, хорошую транспортную доступность. Ранее это помещение, второй и первый этаж с подвалом, продавали на аукционе с начальной стоимостью в 39 миллионов 706 тысяч рублей. По этому адресу располагался кинотеатр «Комсомолец». Он начал свою работу в 1951 году. Заведение было ликвидировано в 2010 году. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям