15 июля 2024

Челябинцам предложили бизнес в здании бывшего советского кинотеатра. Скрин

В Челябинске продают арендный бизнес в бывшем кинотеатре «Комсомолец»
© Служба новостей «URA.RU»
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Творческое пространство в кинотеатре "Заря". Екатеринбург, кинотеатр заря, заря кинотеатр
В здании кинотеатра челябинцам предложили арендный бизнес (архивное фото) Фото:

В Челябинске за 34 миллиона рублей продают располагающийся в здании бывшего кинотеатра «Комсомолец» в Тракторозаводском районе арендный бизнес. Соответствующее объявление появилось на площадке интернет-объявлений.

«Кoммерчecкoe пoмeщение c федеpaльным пpодуктoвым аpендaтoром. Oкупaeмoсть — десять лет. Первый этаж, плoщaдь 429,6 квадратных метров», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Также автор объявления отметил стабильный пешеходный и автомобильный трафик объекта, хорошую транспортную доступность. Ранее это помещение, второй и первый этаж с подвалом, продавали на аукционе с начальной стоимостью в 39 миллионов 706 тысяч рублей.

По этому адресу располагался кинотеатр «Комсомолец». Он начал свою работу в 1951 году. Заведение было ликвидировано в 2010 году.

В Челябинске продают арендный бизнес на площадях бывшего кинотеатра «Комсомолец»
В Челябинске продают арендный бизнес на площадях бывшего кинотеатра «Комсомолец»

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В Челябинске за 34 миллиона рублей продают располагающийся в здании бывшего кинотеатра «Комсомолец» в Тракторозаводском районе арендный бизнес. Соответствующее объявление появилось на площадке интернет-объявлений. «Кoммерчecкoe пoмeщение c федеpaльным пpодуктoвым аpендaтoром. Oкупaeмoсть — десять лет. Первый этаж, плoщaдь 429,6 квадратных метров», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Также автор объявления отметил стабильный пешеходный и автомобильный трафик объекта, хорошую транспортную доступность. Ранее это помещение, второй и первый этаж с подвалом, продавали на аукционе с начальной стоимостью в 39 миллионов 706 тысяч рублей. По этому адресу располагался кинотеатр «Комсомолец». Он начал свою работу в 1951 году. Заведение было ликвидировано в 2010 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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