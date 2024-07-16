РБК: ключевая ставка в России рискует вырасти до 20%

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Аналитики допускают, что ключевая ставка Центробанка вырастет Фото:

Ключевая ставка в России может повыситься до 20%. Такой сценарий озвучили эксперты банковского рынка, представив инвестиционную стратегию на вторую половину 2024 года.

«В рамках базового сценария, помимо повышения ставки до 18%, следует также с высокой вероятностью ожидать некоторого ужесточения риторики регулятора. Не исключено, что среднесрочный прогноз ЦБ будет предусматривать возможность ее роста в дальнейшем до 20%», — пишет РБК, опираясь на стратегию аналитиков «Альфа-банка».

Подобную точку зрения разделяют и другие эксперты, опрошенные изданием. Так, представители «Совкомбанка» допускают повышение ключевой ставки до 19—20% в текущем году с вероятностью 40%.

Как сообщало URA.RU ранее, глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки до 20%. Она связала это решение с тем, что инфляция в РФ не снижается, как и темпы роста.

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Ключевая ставка в России может повыситься до 20%. Такой сценарий озвучили эксперты банковского рынка, представив инвестиционную стратегию на вторую половину 2024 года. «В рамках базового сценария, помимо повышения ставки до 18%, следует также с высокой вероятностью ожидать некоторого ужесточения риторики регулятора. Не исключено, что среднесрочный прогноз ЦБ будет предусматривать возможность ее роста в дальнейшем до 20%», — пишет РБК, опираясь на стратегию аналитиков «Альфа-банка». Подобную точку зрения разделяют и другие эксперты, опрошенные изданием. Так, представители «Совкомбанка» допускают повышение ключевой ставки до 19—20% в текущем году с вероятностью 40%. Как сообщало URA.RU ранее, глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки до 20%. Она связала это решение с тем, что инфляция в РФ не снижается, как и темпы роста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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