РБК: ключевая ставка в России рискует вырасти до 20%

16 июля 2024 в 05:19 Размер текста - 17 +

Аналитики допускают, что ключевая ставка Центробанка вырастет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ключевая ставка в России может повыситься до 20%. Такой сценарий озвучили эксперты банковского рынка, представив инвестиционную стратегию на вторую половину 2024 года. «В рамках базового сценария, помимо повышения ставки до 18%, следует также с высокой вероятностью ожидать некоторого ужесточения риторики регулятора. Не исключено, что среднесрочный прогноз ЦБ будет предусматривать возможность ее роста в дальнейшем до 20%», — пишет РБК, опираясь на стратегию аналитиков «Альфа-банка». Подобную точку зрения разделяют и другие эксперты, опрошенные изданием. Так, представители «Совкомбанка» допускают повышение ключевой ставки до 19—20% в текущем году с вероятностью 40%. Как сообщало URA.RU ранее, глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки до 20%. Она связала это решение с тем, что инфляция в РФ не снижается, как и темпы роста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ключевая ставка в России может повыситься до 20%. Такой сценарий озвучили эксперты банковского рынка, представив инвестиционную стратегию на вторую половину 2024 года. «В рамках базового сценария, помимо повышения ставки до 18%, следует также с высокой вероятностью ожидать некоторого ужесточения риторики регулятора. Не исключено, что среднесрочный прогноз ЦБ будет предусматривать возможность ее роста в дальнейшем до 20%», — пишет РБК, опираясь на стратегию аналитиков «Альфа-банка». Подобную точку зрения разделяют и другие эксперты, опрошенные изданием. Так, представители «Совкомбанка» допускают повышение ключевой ставки до 19—20% в текущем году с вероятностью 40%. Как сообщало URA.RU ранее, глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки до 20%. Она связала это решение с тем, что инфляция в РФ не снижается, как и темпы роста.