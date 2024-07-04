Набиуллина допустила повышение ключевой ставки до 20%

04 июля 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

Эльвира Набиуллина предположила, что процентная ставка может быть повышена до 20%, в зависимости от данных по инфляции за июнь Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки до 20%. Она связала это решение с тем, что инфляция в стране не снижается, как и темпы роста. Только за май инфляция составила 8,3%. Об этом глава Банка России заявила ходе пресс-конференции. «Мы после последнего заседания уже получили данные по инфляции — за май 8,3%. Недельные данные показывают, что темпы роста цен не снижаются. <…> Мы в значительной степени отклонились от базового сценария. <…> Я думаю, что основной предмет предстоящего обсуждения будет — повышение процентной ставки», — рассказала Набиуллина в ходе разговора с журналистами. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Так она ответила на вопрос о том, будет ли процентная ставка повышена до 20%. Глава Банка России уточнила, что решение будет приниматься согласно финансовым данным за июнь. В ходе Финансового конгресса банкиры смоделировали ситуацию: что будет, если внезапно ключевая ставка станет в размере 4%. Они пришли в ужас от этого, подчеркнув, что тогда банки вообще не будут выдавать денег. Глава «Сбера» Герман Греф также пошутил, что Эльвира Набиуллина проводит собственную спецоперацию по борьбе с инфляцией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки до 20%. Она связала это решение с тем, что инфляция в стране не снижается, как и темпы роста. Только за май инфляция составила 8,3%. Об этом глава Банка России заявила ходе пресс-конференции. «Мы после последнего заседания уже получили данные по инфляции — за май 8,3%. Недельные данные показывают, что темпы роста цен не снижаются. <…> Мы в значительной степени отклонились от базового сценария. <…> Я думаю, что основной предмет предстоящего обсуждения будет — повышение процентной ставки», — рассказала Набиуллина в ходе разговора с журналистами. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Так она ответила на вопрос о том, будет ли процентная ставка повышена до 20%. Глава Банка России уточнила, что решение будет приниматься согласно финансовым данным за июнь. В ходе Финансового конгресса банкиры смоделировали ситуацию: что будет, если внезапно ключевая ставка станет в размере 4%. Они пришли в ужас от этого, подчеркнув, что тогда банки вообще не будут выдавать денег. Глава «Сбера» Герман Греф также пошутил, что Эльвира Набиуллина проводит собственную спецоперацию по борьбе с инфляцией.