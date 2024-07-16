Маск намерен выделить миллионы долларов в поддержку Трампа

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Маск планирует выделять по 45 млн долларов каждый месяц для политического комитета в поддержку Трампа, пишет газета Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Американский предприниматель Илон Маск хочет выделять по 45 млн долларов каждый месяц новому политическому комитету America PAC, который поддерживает кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Ранее на политика было совершено покушение.

«Илон Маск заявил, что планирует выделять около 45 миллионов долларов в месяц новому суперкомитету политических действий, поддерживающему президентскую кампанию бывшего президента Дональда Трампа», — передает газета, ссылаясь на источники. Суперкомитет, созданный в июне, будет заниматься регистрацией избирателей и стимулированием их к досрочному голосованию и голосованию по почте, особенно в штатах с неустойчивым политическим предпочтением.

Илон Макс также раскрыл виновного в покушении на кандидата в президенты США. По его мнению, секретная служба США не смогла обеспечить безопасность политика на митинге в Пенсильвании, где и было совершено покушение на Трампа.

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Американский предприниматель Илон Маск хочет выделять по 45 млн долларов каждый месяц новому политическому комитету America PAC, который поддерживает кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Ранее на политика было совершено покушение. «Илон Маск заявил, что планирует выделять около 45 миллионов долларов в месяц новому суперкомитету политических действий, поддерживающему президентскую кампанию бывшего президента Дональда Трампа», — передает газета, ссылаясь на источники. Суперкомитет, созданный в июне, будет заниматься регистрацией избирателей и стимулированием их к досрочному голосованию и голосованию по почте, особенно в штатах с неустойчивым политическим предпочтением. Илон Макс также раскрыл виновного в покушении на кандидата в президенты США. По его мнению, секретная служба США не смогла обеспечить безопасность политика на митинге в Пенсильвании, где и было совершено покушение на Трампа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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