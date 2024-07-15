Илон Маск раскрыл виновного в покушении на Трампа

Секретная служба США виновата в проблемах с безопасностью на митинге в Пенсильвании, где было совершено покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X.
«Секретная служба виновата [в проблемах с безопасностью]. И точка», — написал он. Таким образом предприниматель прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Секретная служба обвинила полицию Пенсильвании в неспособности обеспечить безопасность крыши, с которой по Трампу открыли огонь.
Ранее по данной ситуации высказался экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, он упрекнул спецслужбы США в низком уровне подготовки, и отметил, что «навыки обращения с оружием у секретной службы были отвратительные». Экс-агент ФБР Джонатан Гиллиам также раскритиковал действия охраны Трампа во время покушения. По его словам, телохранители бывшего главы государства были весьма медлительны, когда покидали место стрельбы.
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