Илон Маск раскрыл виновного в покушении на Трампа

Маск: СБ США виновата в покушении на Трампа на митинге в Пенсильвании
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Илон Маск обвинил службу безопасности США в покушении на Дональда Трампа Фото:
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Покушение на Дональда Трампа

Секретная служба США виновата в проблемах с безопасностью на митинге в Пенсильвании, где было совершено покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X.

«Секретная служба виновата [в проблемах с безопасностью]. И точка», — написал он. Таким образом предприниматель прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Секретная служба обвинила полицию Пенсильвании в неспособности обеспечить безопасность крыши, с которой по Трампу открыли огонь.

Ранее по данной ситуации высказался экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, он упрекнул спецслужбы США в низком уровне подготовки, и отметил, что «навыки обращения с оружием у секретной службы были отвратительные». Экс-агент ФБР Джонатан Гиллиам также раскритиковал действия охраны Трампа во время покушения. По его словам, телохранители бывшего главы государства были весьма медлительны, когда покидали место стрельбы.

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Секретная служба США виновата в проблемах с безопасностью на митинге в Пенсильвании, где было совершено покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X. «Секретная служба виновата [в проблемах с безопасностью]. И точка», — написал он. Таким образом предприниматель прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Секретная служба обвинила полицию Пенсильвании в неспособности обеспечить безопасность крыши, с которой по Трампу открыли огонь. Ранее по данной ситуации высказался экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, он упрекнул спецслужбы США в низком уровне подготовки, и отметил, что «навыки обращения с оружием у секретной службы были отвратительные». Экс-агент ФБР Джонатан Гиллиам также раскритиковал действия охраны Трампа во время покушения. По его словам, телохранители бывшего главы государства были весьма медлительны, когда покидали место стрельбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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