Кандидат в вице-президенты США Вэнс: при Трампе всем будет лучше

16 июля 2024 в 07:21 Размер текста - 17 +

Джей-Ди Вэнс заявил, что если американцы выберут президентом страны Трампа, то всем в мире будет лучше Фото: The White House Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс пообещал, что при выборе на пост президента страны кандидата Доналда Трампа всем в мире будет лучше. Однако он не ответил на вопрос журналистов о том, как США нужно взаимодействовать с российской стороной. «Послушайте, ребят, всем будет лучше», — заявил Вэнс в кулуарах съезда республиканцев. Его слова передает РИА Новости. Ранее Дональд Трамп выбрал своего кандидата на пост вице-президента. Им стал сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. По словам экс-президента США, он больше всех достоин занять эту должность. После этого газета Politico со ссылкой на одного из высокопоставленных чиновников ЕС написала, что Джей-Ди Вэнс является «катастрофой» для Киева. В свою очередь, его возможное назначение вице-президентом подтолкнет Европу занять более жесткую позицию в отношении КНР. Американский предприниматель и республиканский политик Вэнс, выдвинутый на пост вице-президента, выражает критическое мнение относительно американской помощи Украине. По его словам, предоставляемая поддержка привела к тому, что Киев стал «отсталым и заброшенным государством» с уменьшившейся численностью населения. Он также утверждает, что траты значительных сумм из бюджета США на помощь Украине являются бессмысленными, бесполезными и вредными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс пообещал, что при выборе на пост президента страны кандидата Доналда Трампа всем в мире будет лучше. Однако он не ответил на вопрос журналистов о том, как США нужно взаимодействовать с российской стороной. «Послушайте, ребят, всем будет лучше», — заявил Вэнс в кулуарах съезда республиканцев. Его слова передает РИА Новости. Ранее Дональд Трамп выбрал своего кандидата на пост вице-президента. Им стал сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. По словам экс-президента США, он больше всех достоин занять эту должность. После этого газета Politico со ссылкой на одного из высокопоставленных чиновников ЕС написала, что Джей-Ди Вэнс является «катастрофой» для Киева. В свою очередь, его возможное назначение вице-президентом подтолкнет Европу занять более жесткую позицию в отношении КНР. Американский предприниматель и республиканский политик Вэнс, выдвинутый на пост вице-президента, выражает критическое мнение относительно американской помощи Украине. По его словам, предоставляемая поддержка привела к тому, что Киев стал «отсталым и заброшенным государством» с уменьшившейся численностью населения. Он также утверждает, что траты значительных сумм из бюджета США на помощь Украине являются бессмысленными, бесполезными и вредными.