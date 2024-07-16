Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс пообещал, что при выборе на пост президента страны кандидата Доналда Трампа всем в мире будет лучше. Однако он не ответил на вопрос журналистов о том, как США нужно взаимодействовать с российской стороной.
«Послушайте, ребят, всем будет лучше», — заявил Вэнс в кулуарах съезда республиканцев. Его слова передает РИА Новости.
Ранее Дональд Трамп выбрал своего кандидата на пост вице-президента. Им стал сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. По словам экс-президента США, он больше всех достоин занять эту должность.
После этого газета Politico со ссылкой на одного из высокопоставленных чиновников ЕС написала, что Джей-Ди Вэнс является «катастрофой» для Киева. В свою очередь, его возможное назначение вице-президентом подтолкнет Европу занять более жесткую позицию в отношении КНР.
Американский предприниматель и республиканский политик Вэнс, выдвинутый на пост вице-президента, выражает критическое мнение относительно американской помощи Украине. По его словам, предоставляемая поддержка привела к тому, что Киев стал «отсталым и заброшенным государством» с уменьшившейся численностью населения. Он также утверждает, что траты значительных сумм из бюджета США на помощь Украине являются бессмысленными, бесполезными и вредными.
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