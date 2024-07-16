Кандидат в вице-президенты США Вэнс: при Трампе всем будет лучше

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Клипарт The White House, приветствие, трамп дональд
Джей-Ди Вэнс заявил, что если американцы выберут президентом страны Трампа, то всем в мире будет лучше Фото:

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс пообещал, что при выборе на пост президента страны кандидата Доналда Трампа всем в мире будет лучше. Однако он не ответил на вопрос журналистов о том, как США нужно взаимодействовать с российской стороной.

«Послушайте, ребят, всем будет лучше», — заявил Вэнс в кулуарах съезда республиканцев. Его слова передает РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп выбрал своего кандидата на пост вице-президента. Им стал сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. По словам экс-президента США, он больше всех достоин занять эту должность.

После этого газета Politico со ссылкой на одного из высокопоставленных чиновников ЕС написала, что Джей-Ди Вэнс является «катастрофой» для Киева. В свою очередь, его возможное назначение вице-президентом подтолкнет Европу занять более жесткую позицию в отношении КНР.

Американский предприниматель и республиканский политик Вэнс, выдвинутый на пост вице-президента, выражает критическое мнение относительно американской помощи Украине. По его словам, предоставляемая поддержка привела к тому, что Киев стал «отсталым и заброшенным государством» с уменьшившейся численностью населения. Он также утверждает, что траты значительных сумм из бюджета США на помощь Украине являются бессмысленными, бесполезными и вредными.

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Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс пообещал, что при выборе на пост президента страны кандидата Доналда Трампа всем в мире будет лучше. Однако он не ответил на вопрос журналистов о том, как США нужно взаимодействовать с российской стороной. «Послушайте, ребят, всем будет лучше», — заявил Вэнс в кулуарах съезда республиканцев. Его слова передает РИА Новости. Ранее Дональд Трамп выбрал своего кандидата на пост вице-президента. Им стал сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. По словам экс-президента США, он больше всех достоин занять эту должность. После этого газета Politico со ссылкой на одного из высокопоставленных чиновников ЕС написала, что Джей-Ди Вэнс является «катастрофой» для Киева. В свою очередь, его возможное назначение вице-президентом подтолкнет Европу занять более жесткую позицию в отношении КНР. Американский предприниматель и республиканский политик Вэнс, выдвинутый на пост вице-президента, выражает критическое мнение относительно американской помощи Украине. По его словам, предоставляемая поддержка привела к тому, что Киев стал «отсталым и заброшенным государством» с уменьшившейся численностью населения. Он также утверждает, что траты значительных сумм из бюджета США на помощь Украине являются бессмысленными, бесполезными и вредными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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