15 июля 2024

Трамп выбрал своего кандидата в вице-президенты

© Служба новостей «URA.RU»
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Вэнс - самый достойный из кандидатов на пост вице-президента США, считает Трамп
Вэнс - самый достойный из кандидатов на пост вице-президента США, считает Трамп Фото:

Сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнсу более всех остальных достоин занять пост вице-президента США. Такое заявление сделал кандидат в президенты Америки Дональд Трамп.

«Я решил, что человеком, который в наибольшей степени достоин занять пост вице-президента США, является сенатор Джей-Ди Вэнс из великого штата Огайо», — написал Трамп в социальной сети Truth Social. Он отметил, что уже предложил Вэнсу это место, в случае победы на выборах.

Новый кандидат в вице-президенты — американский предприниматель и политик-республиканец. Не так давно он сказал, что помощь, которая предоставляется Украине от Америки, фактически превратила страну в отсталое и заброшенное государство, чья численность населения упала с 40 миллионов до 28.Вэнс считает, что трата огромного количества денег из бюджета США бессмысленна, бесполезна и только вредит.

Также он заявил, что заявил, что нынешний президент США, разрешив ВСУ ударять по РФ, провоцирует ядерную войну. Байден осознал, что это решение может привести к таким последствиям, однако уточнил, что, это «возможно, но маловероятно».

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Сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнсу более всех остальных достоин занять пост вице-президента США. Такое заявление сделал кандидат в президенты Америки Дональд Трамп. «Я решил, что человеком, который в наибольшей степени достоин занять пост вице-президента США, является сенатор Джей-Ди Вэнс из великого штата Огайо», — написал Трамп в социальной сети Truth Social. Он отметил, что уже предложил Вэнсу это место, в случае победы на выборах. Новый кандидат в вице-президенты — американский предприниматель и политик-республиканец. Не так давно он сказал, что помощь, которая предоставляется Украине от Америки, фактически превратила страну в отсталое и заброшенное государство, чья численность населения упала с 40 миллионов до 28.Вэнс считает, что трата огромного количества денег из бюджета США бессмысленна, бесполезна и только вредит. Также он заявил, что заявил, что нынешний президент США, разрешив ВСУ ударять по РФ, провоцирует ядерную войну. Байден осознал, что это решение может привести к таким последствиям, однако уточнил, что, это «возможно, но маловероятно».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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