Сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнсу более всех остальных достоин занять пост вице-президента США. Такое заявление сделал кандидат в президенты Америки Дональд Трамп.
«Я решил, что человеком, который в наибольшей степени достоин занять пост вице-президента США, является сенатор Джей-Ди Вэнс из великого штата Огайо», — написал Трамп в социальной сети Truth Social. Он отметил, что уже предложил Вэнсу это место, в случае победы на выборах.
Новый кандидат в вице-президенты — американский предприниматель и политик-республиканец. Не так давно он сказал, что помощь, которая предоставляется Украине от Америки, фактически превратила страну в отсталое и заброшенное государство, чья численность населения упала с 40 миллионов до 28.Вэнс считает, что трата огромного количества денег из бюджета США бессмысленна, бесполезна и только вредит.
Также он заявил, что заявил, что нынешний президент США, разрешив ВСУ ударять по РФ, провоцирует ядерную войну. Байден осознал, что это решение может привести к таким последствиям, однако уточнил, что, это «возможно, но маловероятно».
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