СКР: тело пропавшего челябинского подростка нашли в болоте

В региональном СКР подтвердили, что тело пропавшего челябинского подростка с ДЦП 16 июля обнаружено в болоте. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мальчик имеет признаки утопления.
«Сегодня в ходе поисковых мероприятий тело мальчика с признаками утопления было обнаружено в болотистой местности. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты», — сообщили в СКР.
Чтобы установить точную причину гибели, пройдет судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено и расследуется уголовное дело.
Ребенка искали с 6 июля силовики и волонтеры. Подросток из Коркино потерялся возле села Бектыш Еткульского района. В лес семья приехала, чтобы собрать грибы. Мальчика оставили в автомобиле. По возвращении родителей из леса мальчика в машине не оказалось. Волонтеры сообщили, что найти ребенка помог беспилотник.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!