15 июля 2024

СКР: тело пропавшего челябинского подростка нашли в болоте

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Тело мальчика обнаружили в болоте
Тело мальчика обнаружили в болоте Фото:
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В Челябинской области пропал 14-летний мальчик с ДЦП

В региональном СКР подтвердили, что тело пропавшего челябинского подростка с ДЦП 16 июля обнаружено в болоте. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мальчик имеет признаки утопления.

«Сегодня в ходе поисковых мероприятий тело мальчика с признаками утопления было обнаружено в болотистой местности. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты», — сообщили в СКР.

Чтобы установить точную причину гибели, пройдет судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ребенка искали с 6 июля силовики и волонтеры. Подросток из Коркино потерялся возле села Бектыш Еткульского района. В лес семья приехала, чтобы собрать грибы. Мальчика оставили в автомобиле. По возвращении родителей из леса мальчика в машине не оказалось. Волонтеры сообщили, что найти ребенка помог беспилотник. 

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В региональном СКР подтвердили, что тело пропавшего челябинского подростка с ДЦП 16 июля обнаружено в болоте. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мальчик имеет признаки утопления. «Сегодня в ходе поисковых мероприятий тело мальчика с признаками утопления было обнаружено в болотистой местности. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты», — сообщили в СКР. Чтобы установить точную причину гибели, пройдет судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено и расследуется уголовное дело. Ребенка искали с 6 июля силовики и волонтеры. Подросток из Коркино потерялся возле села Бектыш Еткульского района. В лес семья приехала, чтобы собрать грибы. Мальчика оставили в автомобиле. По возвращении родителей из леса мальчика в машине не оказалось. Волонтеры сообщили, что найти ребенка помог беспилотник. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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