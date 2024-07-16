Минобороны: за ночь над Россией уничтожено 13 беспилотников

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Клипарт на тему беспилотника. Москва, квадрокоптер, бпла, беспилотник, коптер, дрон
Больше всего беспилотников было сбито над Ростовской областью, заявили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За ночь 16 июля средства ПВО сбили 13 беспилотников ВСУ над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российская ПВО за ночь уничтожила 13 украинских беспилотников», — говорится в telegram-канале ведомства. Так, по одному беспилотнику было уничтожено в Воронежской, Курской и Белгородской областях и на западном побережье Крыма. Девять украинских БПЛА были сбиты над Ростовской областью.

В результате атаки дрона ВСУ в Курской области загорелся завод низковольтной аппаратуры. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. По предварительным данным, раненых и погибших не обнаружено, рабочие предприятия были эвакуированы, пишет 360.ru.

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За ночь 16 июля средства ПВО сбили 13 беспилотников ВСУ над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российская ПВО за ночь уничтожила 13 украинских беспилотников», — говорится в telegram-канале ведомства. Так, по одному беспилотнику было уничтожено в Воронежской, Курской и Белгородской областях и на западном побережье Крыма. Девять украинских БПЛА были сбиты над Ростовской областью. В результате атаки дрона ВСУ в Курской области загорелся завод низковольтной аппаратуры. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. По предварительным данным, раненых и погибших не обнаружено, рабочие предприятия были эвакуированы, пишет 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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