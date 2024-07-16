Минобороны: за ночь над Россией уничтожено 13 беспилотников

За ночь 16 июля средства ПВО сбили 13 беспилотников ВСУ над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российская ПВО за ночь уничтожила 13 украинских беспилотников», — говорится в telegram-канале ведомства. Так, по одному беспилотнику было уничтожено в Воронежской, Курской и Белгородской областях и на западном побережье Крыма. Девять украинских БПЛА были сбиты над Ростовской областью.
В результате атаки дрона ВСУ в Курской области загорелся завод низковольтной аппаратуры. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. По предварительным данным, раненых и погибших не обнаружено, рабочие предприятия были эвакуированы, пишет 360.ru.
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За ночь 16 июля средства ПВО сбили 13 беспилотников ВСУ над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российская ПВО за ночь уничтожила 13 украинских беспилотников», — говорится в telegram-канале ведомства. Так, по одному беспилотнику было уничтожено в Воронежской, Курской и Белгородской областях и на западном побережье Крыма. Девять украинских БПЛА были сбиты над Ростовской областью. В результате атаки дрона ВСУ в Курской области загорелся завод низковольтной аппаратуры. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. По предварительным данным, раненых и погибших не обнаружено, рабочие предприятия были эвакуированы, пишет 360.ru.