Минобороны: за ночь над Россией уничтожено 13 беспилотников

16 июля 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

Больше всего беспилотников было сбито над Ростовской областью, заявили в Минобороны Фото: Стас Этвеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За ночь 16 июля средства ПВО сбили 13 беспилотников ВСУ над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российская ПВО за ночь уничтожила 13 украинских беспилотников», — говорится в telegram-канале ведомства. Так, по одному беспилотнику было уничтожено в Воронежской, Курской и Белгородской областях и на западном побережье Крыма. Девять украинских БПЛА были сбиты над Ростовской областью. В результате атаки дрона ВСУ в Курской области загорелся завод низковольтной аппаратуры. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. По предварительным данным, раненых и погибших не обнаружено, рабочие предприятия были эвакуированы, пишет 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За ночь 16 июля средства ПВО сбили 13 беспилотников ВСУ над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российская ПВО за ночь уничтожила 13 украинских беспилотников», — говорится в telegram-канале ведомства. Так, по одному беспилотнику было уничтожено в Воронежской, Курской и Белгородской областях и на западном побережье Крыма. Девять украинских БПЛА были сбиты над Ростовской областью. В результате атаки дрона ВСУ в Курской области загорелся завод низковольтной аппаратуры. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. По предварительным данным, раненых и погибших не обнаружено, рабочие предприятия были эвакуированы, пишет 360.ru.