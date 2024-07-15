Отец найденного мертвым челябинского подростка пытался покончить с собой

Отец найденного мертвым в болоте челябинца Арслана Мохаммади пытался покончить с собой. Его успели спасти. Сейчас мужчина находится в больнице, рассказал URA.RU источник.
«Отец мальчика находится в реанимации. Его обнаружили без сознания в гараже. Он пытался покончить с собой», — рассказал источник.
Мать мальчика и бабушка после новостей о смерти ребенка приехали в штаб поискового отряда. Общаться с прессой они отказались. У них нет сил, одни только слезы.
Мальчик пропал 6 июля, когда поехал с семьей за грибами. По словам родителей, они оставили его в машине, но при возвращении ребенка не обнаружили. Поиски велись в круглосуточном режиме. В них участвовало несколько сотен человек. Тело нашли спустя 10 дней в болоте, в километре от места пропажи.
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