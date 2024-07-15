Отец найденного мертвым челябинского подростка пытался покончить с собой

16 июля 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Отец мальчика находится под наблюдением медиков Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Челябинской области пропал 14-летний мальчик с ДЦП Отец найденного мертвым в болоте челябинца Арслана Мохаммади пытался покончить с собой. Его успели спасти. Сейчас мужчина находится в больнице, рассказал URA.RU источник. «Отец мальчика находится в реанимации. Его обнаружили без сознания в гараже. Он пытался покончить с собой», — рассказал источник. Мать мальчика и бабушка после новостей о смерти ребенка приехали в штаб поискового отряда. Общаться с прессой они отказались. У них нет сил, одни только слезы. Мальчик пропал 6 июля, когда поехал с семьей за грибами. По словам родителей, они оставили его в машине, но при возвращении ребенка не обнаружили. Поиски велись в круглосуточном режиме. В них участвовало несколько сотен человек. Тело нашли спустя 10 дней в болоте, в километре от места пропажи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отец найденного мертвым в болоте челябинца Арслана Мохаммади пытался покончить с собой. Его успели спасти. Сейчас мужчина находится в больнице, рассказал URA.RU источник. «Отец мальчика находится в реанимации. Его обнаружили без сознания в гараже. Он пытался покончить с собой», — рассказал источник. Мать мальчика и бабушка после новостей о смерти ребенка приехали в штаб поискового отряда. Общаться с прессой они отказались. У них нет сил, одни только слезы. Мальчик пропал 6 июля, когда поехал с семьей за грибами. По словам родителей, они оставили его в машине, но при возвращении ребенка не обнаружили. Поиски велись в круглосуточном режиме. В них участвовало несколько сотен человек. Тело нашли спустя 10 дней в болоте, в километре от места пропажи.