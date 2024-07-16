Общество Володин провел опрос о полном запрете электросамокатов 16 июля 2024 в 10:50 Размер текста - 17 + Володин поинтересовался, стоит ли запретить электросамокаты Фото: Илья Московец © URA.RU Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел опрос о том, стоит ли полностью запретить электросамокаты в РФ. Поделиться мнением своих подписчиков он попросил в своем telegram-канале. «В ГД в первом чтении принят законопроект, устанавливающий штрафы для электросамокатов. В то же время поступают предложения о полном запрете использования такого транспорта для передвижения по улицам», — написал Вячеслав Володин. На данный момент за запрет транспорта проголосовали 69%. Ранее депутаты в первом чтении одобрили введение штрафов для нарушителей ПДД на электросамокатах. Инициатива распространяется и на другие средства индивидуальной мобильности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел опрос о том, стоит ли полностью запретить электросамокаты в РФ. Поделиться мнением своих подписчиков он попросил в своем telegram-канале. «В ГД в первом чтении принят законопроект, устанавливающий штрафы для электросамокатов. В то же время поступают предложения о полном запрете использования такого транспорта для передвижения по улицам», — написал Вячеслав Володин. На данный момент за запрет транспорта проголосовали 69%. Ранее депутаты в первом чтении одобрили введение штрафов для нарушителей ПДД на электросамокатах. Инициатива распространяется и на другие средства индивидуальной мобильности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям