Володин провел опрос о полном запрете электросамокатов

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, смог, макаровский мост, город, дымка, новостройки, электросамокат
Володин поинтересовался, стоит ли запретить электросамокаты Фото:

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел опрос о том, стоит ли полностью запретить электросамокаты в РФ. Поделиться мнением своих подписчиков он попросил в своем telegram-канале.

«В ГД в первом чтении принят законопроект, устанавливающий штрафы для электросамокатов. В то же время поступают предложения о полном запрете использования такого транспорта для передвижения по улицам», — написал Вячеслав Володин. На данный момент за запрет транспорта проголосовали 69%.

Ранее депутаты в первом чтении одобрили введение штрафов для нарушителей ПДД на электросамокатах. Инициатива распространяется и на другие средства индивидуальной мобильности.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел опрос о том, стоит ли полностью запретить электросамокаты в РФ. Поделиться мнением своих подписчиков он попросил в своем telegram-канале. «В ГД в первом чтении принят законопроект, устанавливающий штрафы для электросамокатов. В то же время поступают предложения о полном запрете использования такого транспорта для передвижения по улицам», — написал Вячеслав Володин. На данный момент за запрет транспорта проголосовали 69%. Ранее депутаты в первом чтении одобрили введение штрафов для нарушителей ПДД на электросамокатах. Инициатива распространяется и на другие средства индивидуальной мобильности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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