Володин провел опрос о полном запрете электросамокатов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел опрос о том, стоит ли полностью запретить электросамокаты в РФ. Поделиться мнением своих подписчиков он попросил в своем telegram-канале.
«В ГД в первом чтении принят законопроект, устанавливающий штрафы для электросамокатов. В то же время поступают предложения о полном запрете использования такого транспорта для передвижения по улицам», — написал Вячеслав Володин. На данный момент за запрет транспорта проголосовали 69%.
Ранее депутаты в первом чтении одобрили введение штрафов для нарушителей ПДД на электросамокатах. Инициатива распространяется и на другие средства индивидуальной мобильности.
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