Челябинские следователи начали проверку смерти ребенка при пожаре

При пожаре погиб восьмилетний мальчик Фото: Илья Московец © URA.RU

Следователи челябинского СКР начали проверку по факту гибели восьмилетнего мальчика при пожаре в городе Сим. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственные органы Следственного комитета РФ по Челябинской области начали доследственную проверку по факту гибели ребенка», — сообщает пресс-служба СКР. В рамках проверки проводится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза и выполняются другие необходимые мероприятия.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе условия проживания и воспитания погибшего мальчика. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее стало известно, что пожарные обнаружили тело ребенка при тушении возгорания вещей на первом этаже пятиэтажки. Мать мальчика успела спастись.

Обновлено в 12:53:

Прокуратурой Челябинской области организована проверка в связи гибелью ребенка при пожаре. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики», — сообщили в пресс-службе ведомства.