Новая возлюбленная Джонни Деппа из Екатеринбурга закрыла соцсети от хейтеров. Скрин

16 июля 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

Юлия Власова была замечена с Джонни Деппом еще в 2022 году Фото: страница im__iuliia в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Модель из Екатеринбурга Юлия Власова, которой приписывают роман с голливудским актером Джонни Деппом, закрыла страницу в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Это заметил корреспондент URA.RU. Ранее 28-летняя модель активно вела свой аккаунт и делилась с подписчиками фотографиями из путешествий, спортзала и любимого шпица. Судя по всему, девушка решила ограничить доступ к странице после того, как на нее обрушился шквал комментариев по поводу отношений с актером. Девушку сравнивали с бывшей женой Деппа Эмбер Херд и просили не использовать знаменитость для собственной популярности. В беседе с URA.RU девушка подчеркнула, что не готова разговаривать о своей личной жизни, дабы сохранить ее в частном порядке. Но слухи об отношениях Деппа и Власовой ходили еще с 2022 года. Тогда гитарист Джефф Бек опубликовал фото после концерта в Чехии, где рядом с актером стояла модель. У девушки есть свой салон красоты в Праге. Юлия родом из Полевского, позже училась в Екатеринбурге — в школе №4. После этого она закончила Московский государственный институт международных отношений и получила диплом в Западно-Чешском университете в Праге. В 2021 году девушка работала координатором-перевозчиком в международной компании Workpress Aviation и участвовала в конкурсе «Мисс офис». Скриншот со страницы im__iuliia в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Модель из Екатеринбурга Юлия Власова, которой приписывают роман с голливудским актером Джонни Деппом, закрыла страницу в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Это заметил корреспондент URA.RU. Ранее 28-летняя модель активно вела свой аккаунт и делилась с подписчиками фотографиями из путешествий, спортзала и любимого шпица. Судя по всему, девушка решила ограничить доступ к странице после того, как на нее обрушился шквал комментариев по поводу отношений с актером. Девушку сравнивали с бывшей женой Деппа Эмбер Херд и просили не использовать знаменитость для собственной популярности. В беседе с URA.RU девушка подчеркнула, что не готова разговаривать о своей личной жизни, дабы сохранить ее в частном порядке. Но слухи об отношениях Деппа и Власовой ходили еще с 2022 года. Тогда гитарист Джефф Бек опубликовал фото после концерта в Чехии, где рядом с актером стояла модель. У девушки есть свой салон красоты в Праге. Юлия родом из Полевского, позже училась в Екатеринбурге — в школе №4. После этого она закончила Московский государственный институт международных отношений и получила диплом в Западно-Чешском университете в Праге. В 2021 году девушка работала координатором-перевозчиком в международной компании Workpress Aviation и участвовала в конкурсе «Мисс офис».