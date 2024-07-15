15 июля 2024

Челябинский ОНФ выразил соболезнования родным погибшего, ранее пропавшего подростка

Челябинский ОНФ во время поисков подростка с ДЦП надеялся только на лучший исход
© Служба новостей «URA.RU»
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Участвуя в поисках подростка ОНФ надеялись только на лучшее
Участвуя в поисках подростка ОНФ надеялись только на лучшее Фото:
новость из сюжета
В Челябинской области пропал 14-летний мальчик с ДЦП

Народный фронт Челябинской области выразил соболезнования близким погибшего, а ранее пропавшего подростка Арслана Мохаммади, который страдал ДЦП и еще несколькими серьезными заболеваниями. Об этом URA.RU 16 июля сообщил руководитель Челябинского исполкома Общероссийского народного фронта Денис Рыжий.

«Народный фронт и Молодежка НФ выражают соболезнования близким мальчика. Все время, что мы участвовали в поисках, надеялись на лучшее», — сказал Денис Рыжий.

Поиски 14-летнего подростка длились десять. Сегодня, 16 июля, тело мальчика обнаружили в болоте с признаками утопления. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. Запланирована судебно-медицинская экспертиза, а также уже возбуждено и расследуется уголовное дело.

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Народный фронт Челябинской области выразил соболезнования близким погибшего, а ранее пропавшего подростка Арслана Мохаммади, который страдал ДЦП и еще несколькими серьезными заболеваниями. Об этом URA.RU 16 июля сообщил руководитель Челябинского исполкома Общероссийского народного фронта Денис Рыжий. «Народный фронт и Молодежка НФ выражают соболезнования близким мальчика. Все время, что мы участвовали в поисках, надеялись на лучшее», — сказал Денис Рыжий. Поиски 14-летнего подростка длились десять. Сегодня, 16 июля, тело мальчика обнаружили в болоте с признаками утопления. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. Запланирована судебно-медицинская экспертиза, а также уже возбуждено и расследуется уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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