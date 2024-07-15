Челябинский ОНФ выразил соболезнования родным погибшего, ранее пропавшего подростка

Народный фронт Челябинской области выразил соболезнования близким погибшего, а ранее пропавшего подростка Арслана Мохаммади, который страдал ДЦП и еще несколькими серьезными заболеваниями. Об этом URA.RU 16 июля сообщил руководитель Челябинского исполкома Общероссийского народного фронта Денис Рыжий.
«Народный фронт и Молодежка НФ выражают соболезнования близким мальчика. Все время, что мы участвовали в поисках, надеялись на лучшее», — сказал Денис Рыжий.
Поиски 14-летнего подростка длились десять. Сегодня, 16 июля, тело мальчика обнаружили в болоте с признаками утопления. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. Запланирована судебно-медицинская экспертиза, а также уже возбуждено и расследуется уголовное дело.
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