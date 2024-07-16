В Кремле ответили на вопрос о замедлении WhatsApp в России

Песков: замедления WhatsApp в России нет
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Мета", Whatsapp, соцсети. Москва, whatsapp, вотсап, watsapp, wathsapp
В РФ не замедляют работу WhatsApp, сказал Дмитрий Песков Фото:

В России не занимаются замедлением работы мессенджера WhatsApp. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на соответствующий вопрос журналиста URA.RU, предположив, что проблемы в работе сервиса связаны с антитеррористической деятельностью.

«Нет, мне [об этом ничего] неизвестно. Откуда информация, что мы здесь замедляем? Наверное, это какие-то меры, связанные с антитеррористической борьбой, но никакого замедления нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

Ранее сообщалось о замедлении работы WhatsApp в Дагестане из-за призывов к участию в незаконных акциях в мессенджере. Позже на сбои стали жаловаться в других регионах России.

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В России не занимаются замедлением работы мессенджера WhatsApp. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на соответствующий вопрос журналиста URA.RU, предположив, что проблемы в работе сервиса связаны с антитеррористической деятельностью. «Нет, мне [об этом ничего] неизвестно. Откуда информация, что мы здесь замедляем? Наверное, это какие-то меры, связанные с антитеррористической борьбой, но никакого замедления нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Ранее сообщалось о замедлении работы WhatsApp в Дагестане из-за призывов к участию в незаконных акциях в мессенджере. Позже на сбои стали жаловаться в других регионах России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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