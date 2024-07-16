В Кремле ответили на вопрос о замедлении WhatsApp в России

В России не занимаются замедлением работы мессенджера WhatsApp. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на соответствующий вопрос журналиста URA.RU, предположив, что проблемы в работе сервиса связаны с антитеррористической деятельностью.
«Нет, мне [об этом ничего] неизвестно. Откуда информация, что мы здесь замедляем? Наверное, это какие-то меры, связанные с антитеррористической борьбой, но никакого замедления нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
Ранее сообщалось о замедлении работы WhatsApp в Дагестане из-за призывов к участию в незаконных акциях в мессенджере. Позже на сбои стали жаловаться в других регионах России.
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