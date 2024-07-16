Песков раскрыл последствия для мира при продаже саудитами долгов ЕС

Песков: продажа саудитами долгов ЕС приведет к ущербу для системы финансов мира
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© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Продажа Саудовской Аравией долгов ЕС заставит западные страны задуматься о судьбе их активов, заявил Песков Фото:

Продажа Саудовской Аравией долговых бумаг Евросоюза в ответ на конфискацию активов России приведет к большому ущербу для мировой системы финансов. Также это заставит крупные страны задуматься о сохранности их активов за рубежом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ответив на соответствующий вопрос журналиста URA.RU

«Понимаете, мы говорили давным давно, что абсолютно незаконны попытки ограбить Российскую Федерацию и тем или иным образом, прямо или косвенно экспроприировать наши активы, задержанные там. Это приведет к огромному ущербу для международной финансовой системы», — заявил Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Он добавил, что подобное также заставит богатые и крупные страны задуматься о судьбе их активов.

Ранее Саудовская Аравия выразила угрозу продажи долговых бумаг Евросоюза в ответ на конфискацию активов России. Однако в Минфине страны не поддержали подобную инициативу, заявив, что отношения саудитов и ЕС строятся на уважении.

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Продажа Саудовской Аравией долговых бумаг Евросоюза в ответ на конфискацию активов России приведет к большому ущербу для мировой системы финансов. Также это заставит крупные страны задуматься о сохранности их активов за рубежом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ответив на соответствующий вопрос журналиста URA.RU «Понимаете, мы говорили давным давно, что абсолютно незаконны попытки ограбить Российскую Федерацию и тем или иным образом, прямо или косвенно экспроприировать наши активы, задержанные там. Это приведет к огромному ущербу для международной финансовой системы», — заявил Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Он добавил, что подобное также заставит богатые и крупные страны задуматься о судьбе их активов. Ранее Саудовская Аравия выразила угрозу продажи долговых бумаг Евросоюза в ответ на конфискацию активов России. Однако в Минфине страны не поддержали подобную инициативу, заявив, что отношения саудитов и ЕС строятся на уважении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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