Песков раскрыл последствия для мира при продаже саудитами долгов ЕС

Продажа Саудовской Аравией долговых бумаг Евросоюза в ответ на конфискацию активов России приведет к большому ущербу для мировой системы финансов. Также это заставит крупные страны задуматься о сохранности их активов за рубежом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ответив на соответствующий вопрос журналиста URA.RU
«Понимаете, мы говорили давным давно, что абсолютно незаконны попытки ограбить Российскую Федерацию и тем или иным образом, прямо или косвенно экспроприировать наши активы, задержанные там. Это приведет к огромному ущербу для международной финансовой системы», — заявил Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Он добавил, что подобное также заставит богатые и крупные страны задуматься о судьбе их активов.
Ранее Саудовская Аравия выразила угрозу продажи долговых бумаг Евросоюза в ответ на конфискацию активов России. Однако в Минфине страны не поддержали подобную инициативу, заявив, что отношения саудитов и ЕС строятся на уважении.
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