Челябинский врач Угнивенко сообщил об опасности метаболического синдрома

Челябинский врач Угнивенко: треть людей страдает метаболическим синдромом
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Презентация обновлённой регистратуры ГКБ№1. Челябинск, угнивенко максим
Максим Угнивенко рассказал о лечении ожирения Фото:

Метаболический синдром — это комплекс факторов риска, которые значительно повышают вероятность развития сахарного диабета, сердечных заболеваний и инсультов. Это состояние тесно связано с ожирением и малоподвижным образом жизни, заявил заместитель главного врача городской клинической больницы №1 города Челябинска Максим Угнивенко.

«Метаболический синдром может долгое время оставаться незамеченным, поскольку его компоненты не всегда проявляются явными симптомами», — заявил Угнивенко. Для выявления метаболического синдрома необходимо провести комплексное обследование, включая анализы крови и консультацию специалистов.

Состояние диагностируется при наличии трех и более факторов риска, таких как абдоминальное ожирение (окружность талии более 80 сантиметров у женщин и более 94 сантиметров у мужчин), высокое артериальное давление и изменения в уровне липидов и глюкозы в крови. Своевременная диагностика и коррекция образа жизни способны не только отсрочить, но и предотвратить развитие сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Правильное питание, регулярные физические нагрузки, отказ от вредных привычек и поддержание нормального веса могут значительно снизить риск развития метаболического синдрома», — говорят специалисты. Они подчеркивают, что профилактика начинается с осознания и готовности к изменениям в повседневной жизни.

Ранее Угнивенко рассказал, что у пожилых мужчин с повышенным уровнем тестостерона увеличивается риск нарушений сердечного ритма. Врач рекомендует контролировать состояние гормонального фона после 25 лет.

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Метаболический синдром — это комплекс факторов риска, которые значительно повышают вероятность развития сахарного диабета, сердечных заболеваний и инсультов. Это состояние тесно связано с ожирением и малоподвижным образом жизни, заявил заместитель главного врача городской клинической больницы №1 города Челябинска Максим Угнивенко. «Метаболический синдром может долгое время оставаться незамеченным, поскольку его компоненты не всегда проявляются явными симптомами», — заявил Угнивенко. Для выявления метаболического синдрома необходимо провести комплексное обследование, включая анализы крови и консультацию специалистов. Состояние диагностируется при наличии трех и более факторов риска, таких как абдоминальное ожирение (окружность талии более 80 сантиметров у женщин и более 94 сантиметров у мужчин), высокое артериальное давление и изменения в уровне липидов и глюкозы в крови. Своевременная диагностика и коррекция образа жизни способны не только отсрочить, но и предотвратить развитие сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. «Правильное питание, регулярные физические нагрузки, отказ от вредных привычек и поддержание нормального веса могут значительно снизить риск развития метаболического синдрома», — говорят специалисты. Они подчеркивают, что профилактика начинается с осознания и готовности к изменениям в повседневной жизни. Ранее Угнивенко рассказал, что у пожилых мужчин с повышенным уровнем тестостерона увеличивается риск нарушений сердечного ритма. Врач рекомендует контролировать состояние гормонального фона после 25 лет.
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