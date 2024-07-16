Челябинский врач Угнивенко сообщил об опасности метаболического синдрома

Челябинский врач Угнивенко: треть людей страдает метаболическим синдромом

Максим Угнивенко рассказал о лечении ожирения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Метаболический синдром — это комплекс факторов риска, которые значительно повышают вероятность развития сахарного диабета, сердечных заболеваний и инсультов. Это состояние тесно связано с ожирением и малоподвижным образом жизни, заявил заместитель главного врача городской клинической больницы №1 города Челябинска Максим Угнивенко.

«Метаболический синдром может долгое время оставаться незамеченным, поскольку его компоненты не всегда проявляются явными симптомами», — заявил Угнивенко. Для выявления метаболического синдрома необходимо провести комплексное обследование, включая анализы крови и консультацию специалистов.

Состояние диагностируется при наличии трех и более факторов риска, таких как абдоминальное ожирение (окружность талии более 80 сантиметров у женщин и более 94 сантиметров у мужчин), высокое артериальное давление и изменения в уровне липидов и глюкозы в крови. Своевременная диагностика и коррекция образа жизни способны не только отсрочить, но и предотвратить развитие сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Правильное питание, регулярные физические нагрузки, отказ от вредных привычек и поддержание нормального веса могут значительно снизить риск развития метаболического синдрома», — говорят специалисты. Они подчеркивают, что профилактика начинается с осознания и готовности к изменениям в повседневной жизни.

Ранее Угнивенко рассказал, что у пожилых мужчин с повышенным уровнем тестостерона увеличивается риск нарушений сердечного ритма. Врач рекомендует контролировать состояние гормонального фона после 25 лет.