15 июля 2024

Кухарук попросил омбудсмена ХМАО отправиться в турне со спецзаданием

Омбудсмен ХМАО поможет врио губернатора собрать жалобы бойцов СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорский омбудсмен Наталья Стребкова отправилась в рабочую поездку по муниципалитетам
Югорский омбудсмен Наталья Стребкова отправилась в рабочую поездку по муниципалитетам Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук попросил югорского уполномоченного по правам человека Наталью Стребкову подключиться к рассмотрению обращений военнослужащих, которые он получает в соцсетях. Она рассказала URA.RU, что отправилась в рабочую поездку по муниципалитетам, чтобы собрать жалобы жителей на нарушения их прав.

«Работаю в Нижневартовске 16 и 17 июля. В планах — встречи с заключенными СИЗО-1, работа с прокурором города, встречи с семьями военнослужащих, с жителями подтопленных СНТ. Далее, до конца недели — Лангепас, где сложилась сложная ситуация с земельными участками для многодетных семей. Врио губернатора Югры попросил меня подключиться к обращениям военнослужащих, которые он получал, поскольку там есть достаточно сложные ситуации», — прокомментировала омбудсмен.

Ожидается, что к ряду встреч присоединится депутат Госдумы Вадим Шувалов. В планах также встречи с главами муниципалитетов и обсуждение острых вопросов.

Ранее URA.RU писало, что югорский омбудсмен Стребкова подала в суд на мэрию Лангепаса из-за бездействия. К ней обратились многодетные семьи, проживающие в микрорайоне 4»а», которым администрация города с 2016 года обещала построить дороги, но так и не сделала этого.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук попросил югорского уполномоченного по правам человека Наталью Стребкову подключиться к рассмотрению обращений военнослужащих, которые он получает в соцсетях. Она рассказала URA.RU, что отправилась в рабочую поездку по муниципалитетам, чтобы собрать жалобы жителей на нарушения их прав. «Работаю в Нижневартовске 16 и 17 июля. В планах — встречи с заключенными СИЗО-1, работа с прокурором города, встречи с семьями военнослужащих, с жителями подтопленных СНТ. Далее, до конца недели — Лангепас, где сложилась сложная ситуация с земельными участками для многодетных семей. Врио губернатора Югры попросил меня подключиться к обращениям военнослужащих, которые он получал, поскольку там есть достаточно сложные ситуации», — прокомментировала омбудсмен. Ожидается, что к ряду встреч присоединится депутат Госдумы Вадим Шувалов. В планах также встречи с главами муниципалитетов и обсуждение острых вопросов. Ранее URA.RU писало, что югорский омбудсмен Стребкова подала в суд на мэрию Лангепаса из-за бездействия. К ней обратились многодетные семьи, проживающие в микрорайоне 4»а», которым администрация города с 2016 года обещала построить дороги, но так и не сделала этого.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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