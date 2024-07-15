15 июля 2024

В ХМАО прошел пик паводка

© Служба новостей «URA.RU»
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Снижение уровня воды фиксируют как на основных, так и на мелких реках
Снижение уровня воды фиксируют как на основных, так и на мелких реках Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе прошел пик половодья. Снижение уровня воды фиксируют как на основных, так и на мелких и приточных реках региона.

«Пик половодья в Югре пройден. На сегодняшний день на территории автономного округа остаются подтопленными 2315 садово-огороднических участков. В целом паводковая обстановка в Югре характеризуется снижением уровня воды как на основных реках автономного округа, так и на приточных реках», — сообщил замдиректора и начальник управления гражданской защиты населения департамента региональной безопасности Ярослав Чубаров в telegram-канале «Югра официально»

Ежедневно уровень вода в реках падает на два-четыре сантиметра. Например, в районе Нижневартовска и Мегиона за прошедшие сутки он снизился на 4 сантиметра, а около Лангепаса — на 2 сантиметра.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске сняли режим ЧС, введенный из-за паводка. Такое решение местные власти приняли 12 июля.

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В Ханты-Мансийском автономном округе прошел пик половодья. Снижение уровня воды фиксируют как на основных, так и на мелких и приточных реках региона. «Пик половодья в Югре пройден. На сегодняшний день на территории автономного округа остаются подтопленными 2315 садово-огороднических участков. В целом паводковая обстановка в Югре характеризуется снижением уровня воды как на основных реках автономного округа, так и на приточных реках», — сообщил замдиректора и начальник управления гражданской защиты населения департамента региональной безопасности Ярослав Чубаров в telegram-канале «Югра официально» Ежедневно уровень вода в реках падает на два-четыре сантиметра. Например, в районе Нижневартовска и Мегиона за прошедшие сутки он снизился на 4 сантиметра, а около Лангепаса — на 2 сантиметра. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске сняли режим ЧС, введенный из-за паводка. Такое решение местные власти приняли 12 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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