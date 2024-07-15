В ХМАО прошел пик паводка

В Ханты-Мансийском автономном округе прошел пик половодья. Снижение уровня воды фиксируют как на основных, так и на мелких и приточных реках региона.
«Пик половодья в Югре пройден. На сегодняшний день на территории автономного округа остаются подтопленными 2315 садово-огороднических участков. В целом паводковая обстановка в Югре характеризуется снижением уровня воды как на основных реках автономного округа, так и на приточных реках», — сообщил замдиректора и начальник управления гражданской защиты населения департамента региональной безопасности Ярослав Чубаров в telegram-канале «Югра официально»
Ежедневно уровень вода в реках падает на два-четыре сантиметра. Например, в районе Нижневартовска и Мегиона за прошедшие сутки он снизился на 4 сантиметра, а около Лангепаса — на 2 сантиметра.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске сняли режим ЧС, введенный из-за паводка. Такое решение местные власти приняли 12 июля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!