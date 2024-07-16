Подтвержден перенос путинских Игр дружбы, которые ждал Екатеринбург

Агапитов: Игры Дружбы перенесены на 2025 год
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Масштабные соревнования должны были пройти с 15 по 29 сентября
Масштабные соревнования должны были пройти с 15 по 29 сентября Фото:

Всемирные игры дружбы, которые в 2024 году по инициативе президента РФ Владимира Путина должны принять Москва и Екатеринбург, официально перенесены. Об этом заявил президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.

«Были запланированы Игры дружбы. Официально, я знаю, что эти игры перенесены на следующий год, поэтому мы были нацелены именно на эти соревнования как международные», — сказал Агапитов во время пресс-конференции в «Интерфакс».

О том, что Игры дружбы в 2024 году вероятнее всего отменят, стало известно в начале июня. Турнир с участием атлетов со всего мира и солидным призовым фондом был намечен на 15 — 29 сентября. Соревнования позиционировались как альтернатива летней Олимпиаде в Париже. 

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Всемирные игры дружбы, которые в 2024 году по инициативе президента РФ Владимира Путина должны принять Москва и Екатеринбург, официально перенесены. Об этом заявил президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов. «Были запланированы Игры дружбы. Официально, я знаю, что эти игры перенесены на следующий год, поэтому мы были нацелены именно на эти соревнования как международные», — сказал Агапитов во время пресс-конференции в «Интерфакс». О том, что Игры дружбы в 2024 году вероятнее всего отменят, стало известно в начале июня. Турнир с участием атлетов со всего мира и солидным призовым фондом был намечен на 15 — 29 сентября. Соревнования позиционировались как альтернатива летней Олимпиаде в Париже. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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