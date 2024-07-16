Подтвержден перенос путинских Игр дружбы, которые ждал Екатеринбург

Всемирные игры дружбы, которые в 2024 году по инициативе президента РФ Владимира Путина должны принять Москва и Екатеринбург, официально перенесены. Об этом заявил президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.
«Были запланированы Игры дружбы. Официально, я знаю, что эти игры перенесены на следующий год, поэтому мы были нацелены именно на эти соревнования как международные», — сказал Агапитов во время пресс-конференции в «Интерфакс».
О том, что Игры дружбы в 2024 году вероятнее всего отменят, стало известно в начале июня. Турнир с участием атлетов со всего мира и солидным призовым фондом был намечен на 15 — 29 сентября. Соревнования позиционировались как альтернатива летней Олимпиаде в Париже.
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