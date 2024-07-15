Депздрав ХМАО посоветовал сажать цветы для борьбы с депрессией

Живые цветы в доме или саду положительно влияют на эмоциональное состояние человека. Департамент здравоохранения ХМАО сообщил, что растения, выращенные на клумбе, или декоративные цветы могут помочь бороться с хандрой и депрессией.
«Было много научных исследований на тему воздействия цветов на эмоциональное состояние. Выяснилось, что настроение человека напрямую зависит от наличия живых цветов и горшечных растений в доме. Некоторые даже помогают справляться с хандрой и усталостью, помогают бороться с депрессией. Другие заряжают бодростью, хорошим настроением и повышают творческий потенциал», — говорится на сайте окружного депздрава.
Особую пользу для здоровья человека могут оказать цветы, высаженные на клумбах и в садах. «Красота и гармония клумб могут приносить эстетическое удовлетворение и радость», — добавили в депздраве.
Ранее URA.RU рассказывало о продукте, который поможет избавиться от депрессии. Тогда Роспотребнадзор ХМАО советовал есть в умеренных количествах шоколад, поскольку лакомство является одним из природных антидепрессантов.
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