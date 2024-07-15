15 июля 2024

Депздрав ХМАО посоветовал сажать цветы для борьбы с депрессией

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанам советуют сажать цветы, чтобы избавиться от депрессии
Югорчанам советуют сажать цветы, чтобы избавиться от депрессии Фото:

Живые цветы в доме или саду положительно влияют на эмоциональное состояние человека. Департамент здравоохранения ХМАО сообщил, что растения, выращенные на клумбе, или декоративные цветы могут помочь бороться с хандрой и депрессией.

«Было много научных исследований на тему воздействия цветов на эмоциональное состояние. Выяснилось, что настроение человека напрямую зависит от наличия живых цветов и горшечных растений в доме. Некоторые даже помогают справляться с хандрой и усталостью, помогают бороться с депрессией. Другие заряжают бодростью, хорошим настроением и повышают творческий потенциал», — говорится на сайте окружного депздрава.

Особую пользу для здоровья человека могут оказать цветы, высаженные на клумбах и в садах. «Красота и гармония клумб могут приносить эстетическое удовлетворение и радость», — добавили в депздраве.

Ранее URA.RU рассказывало о продукте, который поможет избавиться от депрессии. Тогда Роспотребнадзор ХМАО советовал есть в умеренных количествах шоколад, поскольку лакомство является одним из природных антидепрессантов.

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Живые цветы в доме или саду положительно влияют на эмоциональное состояние человека. Департамент здравоохранения ХМАО сообщил, что растения, выращенные на клумбе, или декоративные цветы могут помочь бороться с хандрой и депрессией. «Было много научных исследований на тему воздействия цветов на эмоциональное состояние. Выяснилось, что настроение человека напрямую зависит от наличия живых цветов и горшечных растений в доме. Некоторые даже помогают справляться с хандрой и усталостью, помогают бороться с депрессией. Другие заряжают бодростью, хорошим настроением и повышают творческий потенциал», — говорится на сайте окружного депздрава. Особую пользу для здоровья человека могут оказать цветы, высаженные на клумбах и в садах. «Красота и гармония клумб могут приносить эстетическое удовлетворение и радость», — добавили в депздраве. Ранее URA.RU рассказывало о продукте, который поможет избавиться от депрессии. Тогда Роспотребнадзор ХМАО советовал есть в умеренных количествах шоколад, поскольку лакомство является одним из природных антидепрессантов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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