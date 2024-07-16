Чем известен новый руководитель курганского УФНС Терентьев

В Кургане налоговик Терентьев назначен исполняющим обязанности руководителя УФНС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Терентьев стал исполняющим обязанности руководителя налоговой службы региона
Терентьев стал исполняющим обязанности руководителя налоговой службы региона Фото:

Советник гражданской госслужбы РФ первого класса Александр Терентьев с 15 июля 2024 года исполняет обязанности руководителя управления Федеральной налоговой службы по Курганской области. Назначение произошло после перевода бывшего начальника Терентьева, Марата Сигатуллина, в Екатеринбург.

Биография и образование

Александр Терентьев родился 30 июля 1976 года в городе Курган. Он получил высшее образование в Курганском государственном университете по специализации «Оборудование и технологии сварочного производства». Также он окончил «Академию труда и социальных отношений» по специальности «Финансы и кредит».

Карьера в налоговых органах

Трудовой путь Александра Терентьева в налоговых органах начался в январе 2000 года. С 29 октября 2019 года он занимал должность заместителя руководителя УФНС по Курганской области.

Награды и достижения

За свою работу Александр Владимирович в 2015 году получил благодарность руководителя ФНС. Его трудовая деятельность также была отмечена памятной медалью ФНС России «30 лет налоговых органов Российской Федерации» в 2020 году. Через год Терентьев получил почетную грамоту Федеральной налоговой службы.

Сферы деятельности и кураторство

В рамках своих обязанностей Александр Терентьев координирует и контролирует работу хозяйственного отдела, отдела контроля выполнения технологических процессов и информационных технологий, отделов камерального контроля, отдела внутреннего аудита, а также осуществляет кураторство внедрения АИС «Налог-3». Также он отвечает за взаимодействие с органами местной исполнительной власти нескольких муниципальных образований Курганской области.

Ранее URA.RU сообщало, что Терентьев стал исполняющим обязанности руководителя налоговой службы региона. Это случилось после перевода его прежнего начальника в Екатеринбург.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Советник гражданской госслужбы РФ первого класса Александр Терентьев с 15 июля 2024 года исполняет обязанности руководителя управления Федеральной налоговой службы по Курганской области. Назначение произошло после перевода бывшего начальника Терентьева, Марата Сигатуллина, в Екатеринбург. Александр Терентьев родился 30 июля 1976 года в городе Курган. Он получил высшее образование в Курганском государственном университете по специализации «Оборудование и технологии сварочного производства». Также он окончил «Академию труда и социальных отношений» по специальности «Финансы и кредит». Трудовой путь Александра Терентьева в налоговых органах начался в январе 2000 года. С 29 октября 2019 года он занимал должность заместителя руководителя УФНС по Курганской области. За свою работу Александр Владимирович в 2015 году получил благодарность руководителя ФНС. Его трудовая деятельность также была отмечена памятной медалью ФНС России «30 лет налоговых органов Российской Федерации» в 2020 году. Через год Терентьев получил почетную грамоту Федеральной налоговой службы. В рамках своих обязанностей Александр Терентьев координирует и контролирует работу хозяйственного отдела, отдела контроля выполнения технологических процессов и информационных технологий, отделов камерального контроля, отдела внутреннего аудита, а также осуществляет кураторство внедрения АИС «Налог-3». Также он отвечает за взаимодействие с органами местной исполнительной власти нескольких муниципальных образований Курганской области. Ранее URA.RU сообщало, что Терентьев стал исполняющим обязанности руководителя налоговой службы региона. Это случилось после перевода его прежнего начальника в Екатеринбург.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...