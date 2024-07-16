Чем известен новый руководитель курганского УФНС Терентьев

Советник гражданской госслужбы РФ первого класса Александр Терентьев с 15 июля 2024 года исполняет обязанности руководителя управления Федеральной налоговой службы по Курганской области. Назначение произошло после перевода бывшего начальника Терентьева, Марата Сигатуллина, в Екатеринбург.
Биография и образование
Александр Терентьев родился 30 июля 1976 года в городе Курган. Он получил высшее образование в Курганском государственном университете по специализации «Оборудование и технологии сварочного производства». Также он окончил «Академию труда и социальных отношений» по специальности «Финансы и кредит».
Карьера в налоговых органах
Трудовой путь Александра Терентьева в налоговых органах начался в январе 2000 года. С 29 октября 2019 года он занимал должность заместителя руководителя УФНС по Курганской области.
Награды и достижения
За свою работу Александр Владимирович в 2015 году получил благодарность руководителя ФНС. Его трудовая деятельность также была отмечена памятной медалью ФНС России «30 лет налоговых органов Российской Федерации» в 2020 году. Через год Терентьев получил почетную грамоту Федеральной налоговой службы.
Сферы деятельности и кураторство
В рамках своих обязанностей Александр Терентьев координирует и контролирует работу хозяйственного отдела, отдела контроля выполнения технологических процессов и информационных технологий, отделов камерального контроля, отдела внутреннего аудита, а также осуществляет кураторство внедрения АИС «Налог-3». Также он отвечает за взаимодействие с органами местной исполнительной власти нескольких муниципальных образований Курганской области.
Ранее URA.RU сообщало, что Терентьев стал исполняющим обязанности руководителя налоговой службы региона. Это случилось после перевода его прежнего начальника в Екатеринбург.
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