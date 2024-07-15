В Свердловской области назначен главный налоговик

Марат Сагитуллин назначен главой УФНС по Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Сагитуллин назначен на новую должность с 15 июля
Сагитуллин назначен на новую должность с 15 июля Фото:

Руководителем управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области назначен 43-летний Марат Сагитуллин, занимавший пост руководителя ведомства по Курганской области. Информация об этом появилась на официальном сайте ФНС.

«На должность руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области назначен с 15 июля 2024 года в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.07.2024 № 1216», — следует из сообщения. Сагитуллин обеспечивает оперативное руководство, контроль за работой и координирует деятельность структурных подразделений ведомства.

О его переводе в Екатеринбург стало известно еще в середине мая 2024-го. Марат Сагитуллин руководил ведомством в Курганской области с декабря 2018 года: сначала он управлял УФНС в статусе и. о., а с апреля 2019 года стал начальником управления. В Курган он приехал в январе 2015 года на должность замруководителя областного управления. С 2002-го по 2014 год работал в налоговых органах Тюменской области.

Бывший начальник УФНС по Свердловской области Сергей Логинов, по информации источника URA.RU, ушел в отставку по внутреннему правилу, согласно которому кадровая ротация в территориальных подразделениях налоговой проходит раз в пятилетку. Однако незадолго до отставки имя налоговика всплыло в СМИ, где говорилось об обысках у Логинова. Пресс-служба свердловского УФНС это опровергла. Как оказалось позже, Логинов был на хорошем счету у премьер-министра России Михаила Мишустина в его бытность директором ФНС.

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Руководителем управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области назначен 43-летний Марат Сагитуллин, занимавший пост руководителя ведомства по Курганской области. Информация об этом появилась на официальном сайте ФНС. «На должность руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области назначен с 15 июля 2024 года в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.07.2024 № 1216», — следует из сообщения. Сагитуллин обеспечивает оперативное руководство, контроль за работой и координирует деятельность структурных подразделений ведомства. О его переводе в Екатеринбург стало известно еще в середине мая 2024-го. Марат Сагитуллин руководил ведомством в Курганской области с декабря 2018 года: сначала он управлял УФНС в статусе и. о., а с апреля 2019 года стал начальником управления. В Курган он приехал в январе 2015 года на должность замруководителя областного управления. С 2002-го по 2014 год работал в налоговых органах Тюменской области. Бывший начальник УФНС по Свердловской области Сергей Логинов, по информации источника URA.RU, ушел в отставку по внутреннему правилу, согласно которому кадровая ротация в территориальных подразделениях налоговой проходит раз в пятилетку. Однако незадолго до отставки имя налоговика всплыло в СМИ, где говорилось об обысках у Логинова. Пресс-служба свердловского УФНС это опровергла. Как оказалось позже, Логинов был на хорошем счету у премьер-министра России Михаила Мишустина в его бытность директором ФНС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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