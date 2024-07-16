Гладков раскрыл число погибших мирных белогородцев с начала СВО

С начала специальной военной операции в Белгородской области погибли более 200 мирных жителей, свыше 1100 получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«[С начала спецоперации] более 1,1 тысячи мирных жителей ранены. Погибло более 200 человек», — заявил глава региона в разговоре с агентством ТАСС.
Белгородская область является приграничной территорией Российской Федерации. С начала российской спецоперации на Украине регион начал активно подвергаться обстрелам с украинской стороны. Так, 14 июля маленький ребенок и трое взрослых получили ранения при обстреле ВСУ поселка Октябрьский. Повреждения от обстрела зафиксированы в 17 частных домовладениях.
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