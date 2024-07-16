Гладков раскрыл число погибших мирных белогородцев с начала СВО

Гладков: с начала СВО погибли 200 мирных белогородцев
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Более 1,1 тысячи жителей Белгородской области были ранены за время СВО, отметил Гладков
Более 1,1 тысячи жителей Белгородской области были ранены за время СВО, отметил Гладков Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

С начала специальной военной операции в Белгородской области погибли более 200 мирных жителей, свыше 1100 получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«[С начала спецоперации] более 1,1 тысячи мирных жителей ранены. Погибло более 200 человек», — заявил глава региона в разговоре с агентством ТАСС.

Белгородская область является приграничной территорией Российской Федерации. С начала российской спецоперации на Украине регион начал активно подвергаться обстрелам с украинской стороны. Так, 14 июля маленький ребенок и трое взрослых получили ранения при обстреле ВСУ поселка Октябрьский. Повреждения от обстрела зафиксированы в 17 частных домовладениях.

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С начала специальной военной операции в Белгородской области погибли более 200 мирных жителей, свыше 1100 получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «[С начала спецоперации] более 1,1 тысячи мирных жителей ранены. Погибло более 200 человек», — заявил глава региона в разговоре с агентством ТАСС. Белгородская область является приграничной территорией Российской Федерации. С начала российской спецоперации на Украине регион начал активно подвергаться обстрелам с украинской стороны. Так, 14 июля маленький ребенок и трое взрослых получили ранения при обстреле ВСУ поселка Октябрьский. Повреждения от обстрела зафиксированы в 17 частных домовладениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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