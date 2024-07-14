Маленький ребенок и трое взрослых получили ранения при обстреле ВСУ поселка Октябрьский Белгородской области. Обстрел велся из ракетных систем залпового огня (РСЗО), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Ранены четыре мирных жителя: две женщины, мужчина и девятимесячный ребенок. Взрослые с минно-взрывными травмами и баротравмами доставлены в городскую больницу №2 Белгорода. У мальчика минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы. Он в состоянии средней тяжести», — написал Гладков в своем telegram-канале.
Повреждения от обстрела зафиксированы в 17 частных домовладениях. Один дом разрушен полностью. Также выбиты окна в здании промышленного предприятия, сообщил Гладков.
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Маленький ребенок и трое взрослых получили ранения при обстреле ВСУ поселка Октябрьский Белгородской области. Обстрел велся из ракетных систем залпового огня (РСЗО), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Ранены четыре мирных жителя: две женщины, мужчина и девятимесячный ребенок. Взрослые с минно-взрывными травмами и баротравмами доставлены в городскую больницу №2 Белгорода. У мальчика минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы. Он в состоянии средней тяжести», — написал Гладков в своем telegram-канале. Повреждения от обстрела зафиксированы в 17 частных домовладениях. Один дом разрушен полностью. Также выбиты окна в здании промышленного предприятия, сообщил Гладков.